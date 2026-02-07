Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Rayo Vallecano vs Real Oviedo es suspendido por mal estado del campo

Rayo Vallecano en partido de LaLiga | AP
David Torrijos Alcántara 08:32 - 07 febrero 2026
Según informó LaLiga, se mantuvo una supervisión constante de las labores de mantenimiento en coordinación con el club madrileño

El encuentro entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo, correspondiente a la Jornada 23 de LaLiga, ha sido aplazado debido a que el terreno de juego del Estadio de Vallecas no cumple con las condiciones mínimas para garantizar la seguridad de los futbolistas.

Rayo Vallecano en partido | AP

¿Por qué se suspendió el Rayo Vallecano vs Real Oviedo?

LaLiga confirmó la suspensión del partido, que debía disputarse este sábado, mediante un comunicado oficial. La decisión se tomó tras evaluar el estado del césped y considerar las previsiones de lluvia, con la conclusión de que no se podía asegurar la integridad física de los jugadores.

Durante la semana, el Rayo Vallecano había intentado solucionar el problema al reemplazar por completo el césped del estadio. Sin embargo, las adversas condiciones meteorológicas durante los trabajos y el pronóstico de más precipitaciones impidieron que el campo alcanzara un estado óptimo para la competición.

Según informó LaLiga, se mantuvo una supervisión constante de las labores de mantenimiento en coordinación con el club madrileño, pero la evolución del terreno no fue la esperada, lo que finalmente llevó a la inevitable suspensión del choque.

Tensión en Vallecas

Este aplazamiento se produce en un clima de tensión interna en el club. Poco antes del anuncio, la plantilla y el cuerpo técnico del Rayo Vallecano, con el respaldo de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), emitieron un comunicado que denuncia el deficiente estado del césped y de las instalaciones de entrenamiento que utilizan a diario.

Afición del Real Oviedo | X: @RealOviedo

En su mensaje, los jugadores señalaron que el mal estado del campo no era un problema nuevo, sino una situación que se había agravado progresivamente en las últimas semanas, lo que afectó tanto a partidos anteriores como a la situación actual.

Las quejas sobre las instalaciones no son una novedad. Meses atrás, un árbitro ya había reflejado en el acta de un partido del equipo filial diversas deficiencias en el césped y otros problemas operativos. A esto se suman incidentes previos en el propio Estadio de Vallecas, como fallos técnicos que afectaron al sistema de videoarbitraje (VAR) durante un encuentro de liga.

Ahora, se abrirá un periodo para que ambos clubes propongan una nueva fecha para la disputa del partido. De momento, el encuentro queda aplazado sin día ni hora definidos, a la espera de que el césped de Vallecas recupere las condiciones necesarias para la práctica del futbol profesional.

Real Oviedo l RealOviedo
