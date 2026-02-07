Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Barcelona abandona oficialmente el proyecto de la Superliga

Barcelona lanza comunicado | FC Barcelona
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 08:20 - 07 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El club catalán decide desvinculares del proyecto del cual fue socio fundador y deja solo al Real Madrid

En un movimiento inesperado y a través de un escueto comunicado oficial, el FC Barcelona ha anunciado de manera oficial su salida del proyecto de la Superliga.

Villarreal vs Barcelona no se jugará en Estados Unidos | FC Barcelona

SOCIO FUNDADOR DICE ADIÓS

La noticia se ha dado a conocer mediante una breve nota informativa donde el club comunica que ya ha notificado formalmente su salida tanto a la sociedad de la Superliga como al resto de los clubes que aún formaban parte de la iniciativa.

El FC Barcelona informa que hoy ha notificado formalmente a la EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY y a los Clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga europea.

Con esta decisión, el club blaugrana pone fin a su participación de la Superliga que nunca se jugó, pero de la cual fue uno de los principales impulsores y socios fundadores.

A diferencia de otras ocasiones, el comunicado no ofrece explicaciones detalladas sobre los motivos financieros o estratégicos que han llevado a la junta directiva a tomar esta determinación en este momento.

REAL MADRID SE QUEDA SOLO

Con la salida del Barcelona, el Real Madrid permanece como el único club socio fundador que no ha renunciado formalmente al proyecto. La desbandada de los equipos ingleses, italianos y ahora del conjunto catalán deja la propuesta de la Barcelona abandona oficialmente el proyecto de la Superligaen una situación de extrema debilidad institucional.

Hasta el momento el club merengue no ha tomado una postura al respecto y tampoco ha emitido algún tipo de comunicado sobre lo que pasará con la Superliga tras perder al último socio fundador que le quedaba.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid | AP

¿QUÉ ES LA SUPERLIGA?

La Superliga fue un proyecto de torneo privado creado en 2021 por los clubes más ricos de Europa para reemplazar a la Champions League. Su objetivo era gestionar ellos mismos el negocio y garantizarse ingresos millonarios, eliminando el riesgo de no clasificar, ya que los equipos fundadores tenían su plaza asegurada siempre, sin importar su rendimiento deportivo.

Sin embargo, la propuesta fracasó debido al rechazo masivo de la UEFA, los gobiernos y los aficionados, quienes acusaron al proyecto de ser elitista y destruir el mérito deportivo. Tras la renuncia en cadena de casi todos sus socios y la reciente salida del FC Barcelona, el plan ha quedado prácticamente desarticulado, dejando al Real Madrid en solitario.

Logo de la UEFA | AP
Últimos videos
Lo Último
11:24 Apple integrará ChatGPT y Gemini en CarPlay: así funcionará la IA mientras conduces
11:10 McLaren, en alerta ante el potencial del nuevo motor de Red Bull para 2026
11:05 Loco Abreu expresa cómo fue debutar a su hijo en el Puebla vs Xolos
10:38 ¡Bombazo! América prepara fichaje de Vinicius
10:24 Lucy Ortiz revela lo que sintió cuando le pidieron su liga del cabello
10:18 Maribel Guardia defiende la memoria de Julián Figueroa tras audio con graves acusaciones
10:06 Búfalo Aguirre previo a firmar con Tigres: "Duele despedirse de América"
09:37 ¿A qué hora inicia hoy el desfile de dragones del Año Nuevo Chino 2026 en la CDMX?
09:30 ¡Ya son cuatro al hilo! Manchester United vence a Tottenham en Premier League
09:28 Raúl Jiménez provoca el autogol en la derrota del Fulham ante Everton
Tendencia
1
Futbol ¿Se nos cae? Katia Itzel es duramente criticada tras el Tigres vs Santos Laguna
2
Futbol Chivas se impone ante Mazatlán y permanece como líder general de la competencia
3
Futbol ¿Plan B? Cruz Azul analiza fichaje de Nico Ibáñez tras complicaciones con Joao Pedro
4
Futbol Liga MX: Tabla General de la Jornada 5 del Clausura 2026, al momento
5
Empelotados Katia Itzel provoca pelea entre Faitelson, el Ruso y el Cantante
6
Futbol Gabriel Milito reconoce preocupación ante posible lesión de Luis Romo
Te recomendamos
Apple integrará ChatGPT y Gemini en CarPlay: así funcionará la IA mientras conduces
Contra
07/02/2026
Apple integrará ChatGPT y Gemini en CarPlay: así funcionará la IA mientras conduces
McLaren, en alerta ante el potencial del nuevo motor de Red Bull para 2026
Fórmula 1
07/02/2026
McLaren, en alerta ante el potencial del nuevo motor de Red Bull para 2026
Loco Abreu expresa cómo fue debutar a su hijo en el Puebla vs Xolos
Futbol
07/02/2026
Loco Abreu expresa cómo fue debutar a su hijo en el Puebla vs Xolos
¡Bombazo! América prepara fichaje de Vinicius
Futbol Nacional
07/02/2026
¡Bombazo! América prepara fichaje de Vinicius
Lucy Ortiz revela lo que sintió cuando le pidieron su liga del cabello
Empelotados
07/02/2026
Lucy Ortiz revela lo que sintió cuando le pidieron su liga del cabello
Maribel Guardia defiende la memoria de Julián Figueroa tras audio con graves acusaciones
Contra
07/02/2026
Maribel Guardia defiende la memoria de Julián Figueroa tras audio con graves acusaciones