Barcelona abandona oficialmente el proyecto de la Superliga

En un movimiento inesperado y a través de un escueto comunicado oficial, el FC Barcelona ha anunciado de manera oficial su salida del proyecto de la Superliga.

Villarreal vs Barcelona no se jugará en Estados Unidos | FC Barcelona

SOCIO FUNDADOR DICE ADIÓS

La noticia se ha dado a conocer mediante una breve nota informativa donde el club comunica que ya ha notificado formalmente su salida tanto a la sociedad de la Superliga como al resto de los clubes que aún formaban parte de la iniciativa.

El FC Barcelona informa que hoy ha notificado formalmente a la EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY y a los Clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga europea.

Con esta decisión, el club blaugrana pone fin a su participación de la Superliga que nunca se jugó, pero de la cual fue uno de los principales impulsores y socios fundadores.

A diferencia de otras ocasiones, el comunicado no ofrece explicaciones detalladas sobre los motivos financieros o estratégicos que han llevado a la junta directiva a tomar esta determinación en este momento.

REAL MADRID SE QUEDA SOLO

Con la salida del Barcelona, el Real Madrid permanece como el único club socio fundador que no ha renunciado formalmente al proyecto. La desbandada de los equipos ingleses, italianos y ahora del conjunto catalán deja la propuesta de la Barcelona abandona oficialmente el proyecto de la Superligaen una situación de extrema debilidad institucional.

Hasta el momento el club merengue no ha tomado una postura al respecto y tampoco ha emitido algún tipo de comunicado sobre lo que pasará con la Superliga tras perder al último socio fundador que le quedaba.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid | AP

¿QUÉ ES LA SUPERLIGA?

La Superliga fue un proyecto de torneo privado creado en 2021 por los clubes más ricos de Europa para reemplazar a la Champions League. Su objetivo era gestionar ellos mismos el negocio y garantizarse ingresos millonarios, eliminando el riesgo de no clasificar, ya que los equipos fundadores tenían su plaza asegurada siempre, sin importar su rendimiento deportivo.

Sin embargo, la propuesta fracasó debido al rechazo masivo de la UEFA, los gobiernos y los aficionados, quienes acusaron al proyecto de ser elitista y destruir el mérito deportivo. Tras la renuncia en cadena de casi todos sus socios y la reciente salida del FC Barcelona, el plan ha quedado prácticamente desarticulado, dejando al Real Madrid en solitario.