Contra

Feria de las Fresas 2026: fechas, cartel completo y artistas imperdibles

Marshmello, OneRepublic y Ozuna , son parte de la oferta internacional / FB: @feriadelasfresas
Jorge Reyes
Jorge Reyes 09:01 - 07 febrero 2026
Toda una fiesta con conciertos, gastronomía, juegos mecánicos y actividades culturales

Irapuato ya se alista para una de sus celebraciones más grandes del año. La Feria de las Fresas 2026 se realizará del 13 al 29 de marzo, con una combinación explosiva de conciertos, gastronomía, juegos mecánicos y actividades culturales que prometen atraer a miles de visitantes.

El evento volverá a tener como uno de sus grandes imanes el Teatro del Pueblo, ubicado en la explanada del Inforum Irapuato, donde el acceso a los conciertos estará incluido con el boleto general de 60 pesos, mientras que el primer día será gratuito. Además, se mantendrá el formato sin divisiones ni “fila cero”, lo que permitirá al público disfrutar de los shows sin restricciones.

Artistas de talla internacional como Marshmello, OneRepublic y Ozuna encabezan una cartelera que mezcla pop, regional mexicano, rock y música urbana, consolidando a la feria como una de las más completas del Bajío.

Los conciertos son para toda la familia y la entrada está en 60 pesos / FB: @feriadelasfresas

Música, tradición y fiesta para todos

Más allá de los conciertos, la Feria de las Fresas 2026 volverá a reunir una amplia oferta familiar con exposiciones comerciales, pabellones gastronómicos, juegos mecánicos y espectáculos culturales. Autoridades municipales han subrayado que el objetivo es reforzar el impacto turístico y económico del municipio, manteniendo el acceso a eventos musicales como un sello de inclusión.

El Teatro del Pueblo, como en ediciones anteriores, será el escenario más concurrido al ofrecer presentaciones de artistas nacionales e internacionales sin costo adicional, convirtiéndose en el corazón musical de la feria.

El palenque se pondrá en ambiente con todos estos artistas del cartel / FB: @feriadelasfresas

Cartel completo de la Feria de las Fresas 2026

Palenque

  • 13 de marzo – Los Parras

  • 20 de marzo – Banda MS

  • 21 de marzo – Carlos Rivera

  • 22 de marzo – Conjunto Primavera

  • 26 de marzo – Carín León

  • 27 de marzo – Edén Muñoz

Teatro del Pueblo

  • 13 de marzo – Grupo Liberación

  • 14 de marzo – Picus

  • 15 de marzo – Marshmello

  • 16 de marzo – Enanitos Verdes

  • 19 de marzo – Camila

  • 20 de marzo – La Arrolladora

  • 21 de marzo – OneRepublic

  • 22 de marzo – Grupo Frontera

  • 26 de marzo – Mi Banda El Mexicano

  • 27 de marzo – Duelo de Acordeones

  • 28 de marzo – Ozuna

  • 29 de marzo – Los Tigres del Norte

Con esta combinación de artistas, tradición y acceso popular, Irapuato se prepara para vivir más de dos semanas de fiesta en una de las ferias más representativas de Guanajuato.

La oferta musical está destinada para todos los gustos y los boletos ya se pueden conseguir / FB: @feriadelasfresas
