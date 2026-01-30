Texcoco lo vuelve a hacer: este es el cartel completo de la Feria del Caballo 2026

La Feria Internacional del Caballo de Texcoco 2026 ya tiene lista su artillería pesada. Por fin se reveló el cartel completo de artistas que se presentarán tanto en el Palenque como en el Teatro del Pueblo, y sí, vienen pesos pesados como Christian Nodal, Alejandro Fernández, Banda MS, Espinoza Paz, La Arrolladora, División Minúscula y muchos más.

Del 13 de marzo al 12 de abril, Texcoco volverá a convertirse en el epicentro del despapaye musical, el sabor de la comida típica y la tradición ecuestre. Las entradas para el Palenque estarán disponibles en taquillas o en línea a través de Boletiworld.

La Feria Internacional del Caballo de Texcoco 2026 ya tiene lista su artillería pesada / Especial

Artistas del Palenque de Texcoco 2026

Las noches en el Palenque arrancarán el 14 de marzo con Christian Nodal y cerrarán el 12 de abril con Luis R Conriquez. Los boletos varían según el artista y la cercanía al escenario.

14 de marzo: Christian Nodal

15 de marzo: Pancho Barraza

17 de marzo: Los Parras

19 de marzo: Gabitto Balleteros y El Bogueto

20 de marzo: Gerardo Ortiz

21 de marzo: Gloria Trevi

22 de marzo: Marca Registrada

26 de marzo: Banda MS

28 de marzo: Yuridia

29 de marzo: El Trono De México

1 de abril: La Arrolladora

2 de abril: Victor Mendivil

3 y 4 de abril: Alejandro Fernández

5 de abril: Bronco

9 de abril: Conjunto Primavera

10 de abril: Eden Muñoz

12 de abril: Luis R Conriquez

La oferta musical es para todos los gustos y para toda la familia / Especial

El Teatro del Pueblo tampoco se queda atrás

Las presentaciones del Teatro del Pueblo se llevarán a cabo en el Megadomo Victoria y están incluidas con el boleto general de la feria. El menú musical va del regional al ska y el rock alternativo:

14 de marzo: El Komander

15 de marzo: Vagon Chicano

16 de marzo: Distinto Norte

17 de marzo: Tigrillos

18 de marzo: Aarón y su Grupo Ilusión

19 de marzo: Bellakath

20 de marzo: Legítimo

22 de marzo: 8uno / Guerreras K-POP

23 de marzo: Los Bybys

24 de marzo: Los Hijos del Pueblo

25 de marzo: Alacranes Musical

26 de marzo: Cachirula & Loojan / Sayuri & Sopholov

28 de marzo: Espinoza Paz

29 de marzo: 31 Fans / Shinigamis del Norte

30 de marzo: Festival de Rock

31 de marzo: Tremenda Korte + Festival de Ska

1 de abril: Kumbre con K

2 de abril: Marco Flores y La Jerez

3 de abril: Los Plebes del Rancho

4 de abril: División Minúscula

5 de abril: Sonora Dinamita de Lucho Argain

7 de abril: Raymix

8 de abril: Alan Arrieta y Kevin Amf

9 de abril: Conjunto Nuevo Amanecer

10 de abril: Cardenales De Nuevo León

11 de abril: La Maquinaria Norteña

12 de abril: Los Yaguarú

Del 13 de marzo al 12 de abril, la Feria del Caballo volverá a brillar / Especial

Boletos y más

Las entradas para el Palenque estarán disponibles en taquilla o en línea a través del portal Boletiworld, mientras que el acceso al Megadomo Victoria está incluido con tu boleto general de feria.