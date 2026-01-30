Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Texcoco lo vuelve a hacer: este es el cartel completo de la Feria del Caballo 2026

Varios géneros musicales se reunirán para diversión de todos los visitantes / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 12:24 - 30 enero 2026
Christian Nodal, Alejandro Fernández, Banda MS, Espinoza Paz y División Minúscula son parte del elenco

La Feria Internacional del Caballo de Texcoco 2026 ya tiene lista su artillería pesada. Por fin se reveló el cartel completo de artistas que se presentarán tanto en el Palenque como en el Teatro del Pueblo, y sí, vienen pesos pesados como Christian Nodal, Alejandro Fernández, Banda MS, Espinoza Paz, La Arrolladora, División Minúscula y muchos más.

Del 13 de marzo al 12 de abril, Texcoco volverá a convertirse en el epicentro del despapaye musical, el sabor de la comida típica y la tradición ecuestre. Las entradas para el Palenque estarán disponibles en taquillas o en línea a través de Boletiworld.

La Feria Internacional del Caballo de Texcoco 2026 ya tiene lista su artillería pesada / Especial

Artistas del Palenque de Texcoco 2026

Las noches en el Palenque arrancarán el 14 de marzo con Christian Nodal y cerrarán el 12 de abril con Luis R Conriquez. Los boletos varían según el artista y la cercanía al escenario.

  • 14 de marzo: Christian Nodal

  • 15 de marzo: Pancho Barraza

  • 17 de marzo: Los Parras

  • 19 de marzo: Gabitto Balleteros y El Bogueto

  • 20 de marzo: Gerardo Ortiz

  • 21 de marzo: Gloria Trevi

  • 22 de marzo: Marca Registrada

  • 26 de marzo: Banda MS

  • 28 de marzo: Yuridia

  • 29 de marzo: El Trono De México

  • 1 de abril: La Arrolladora

  • 2 de abril: Victor Mendivil

  • 3 y 4 de abril: Alejandro Fernández

  • 5 de abril: Bronco

  • 9 de abril: Conjunto Primavera

  • 10 de abril: Eden Muñoz

  • 12 de abril: Luis R Conriquez

La oferta musical es para todos los gustos y para toda la familia / Especial

El Teatro del Pueblo tampoco se queda atrás

Las presentaciones del Teatro del Pueblo se llevarán a cabo en el Megadomo Victoria y están incluidas con el boleto general de la feria. El menú musical va del regional al ska y el rock alternativo:

  • 14 de marzo: El Komander

  • 15 de marzo: Vagon Chicano

  • 16 de marzo: Distinto Norte

  • 17 de marzo: Tigrillos

  • 18 de marzo: Aarón y su Grupo Ilusión

  • 19 de marzo: Bellakath

  • 20 de marzo: Legítimo

  • 22 de marzo: 8uno / Guerreras K-POP

  • 23 de marzo: Los Bybys

  • 24 de marzo: Los Hijos del Pueblo

  • 25 de marzo: Alacranes Musical

  • 26 de marzo: Cachirula & Loojan / Sayuri & Sopholov

  • 28 de marzo: Espinoza Paz

  • 29 de marzo: 31 Fans / Shinigamis del Norte

  • 30 de marzo: Festival de Rock

  • 31 de marzo: Tremenda Korte + Festival de Ska

  • 1 de abril: Kumbre con K

  • 2 de abril: Marco Flores y La Jerez

  • 3 de abril: Los Plebes del Rancho

  • 4 de abril: División Minúscula

  • 5 de abril: Sonora Dinamita de Lucho Argain

  • 7 de abril: Raymix

  • 8 de abril: Alan Arrieta y Kevin Amf

  • 9 de abril: Conjunto Nuevo Amanecer

  • 10 de abril: Cardenales De Nuevo León

  • 11 de abril: La Maquinaria Norteña

  • 12 de abril: Los Yaguarú

Del 13 de marzo al 12 de abril, la Feria del Caballo volverá a brillar / Especial

Boletos y más

Las entradas para el Palenque estarán disponibles en taquilla o en línea a través del portal Boletiworld, mientras que el acceso al Megadomo Victoria está incluido con tu boleto general de feria.

Con actividades para toda la familia, zona gastronómica, juegos mecánicos, expo ganadera y hasta pabellones artesanales, la Feria del Caballo Texcoco 2026 viene con todo.

