Texcoco lo vuelve a hacer: este es el cartel completo de la Feria del Caballo 2026
La Feria Internacional del Caballo de Texcoco 2026 ya tiene lista su artillería pesada. Por fin se reveló el cartel completo de artistas que se presentarán tanto en el Palenque como en el Teatro del Pueblo, y sí, vienen pesos pesados como Christian Nodal, Alejandro Fernández, Banda MS, Espinoza Paz, La Arrolladora, División Minúscula y muchos más.
Del 13 de marzo al 12 de abril, Texcoco volverá a convertirse en el epicentro del despapaye musical, el sabor de la comida típica y la tradición ecuestre. Las entradas para el Palenque estarán disponibles en taquillas o en línea a través de Boletiworld.
Artistas del Palenque de Texcoco 2026
Las noches en el Palenque arrancarán el 14 de marzo con Christian Nodal y cerrarán el 12 de abril con Luis R Conriquez. Los boletos varían según el artista y la cercanía al escenario.
14 de marzo: Christian Nodal
15 de marzo: Pancho Barraza
17 de marzo: Los Parras
19 de marzo: Gabitto Balleteros y El Bogueto
20 de marzo: Gerardo Ortiz
21 de marzo: Gloria Trevi
22 de marzo: Marca Registrada
26 de marzo: Banda MS
28 de marzo: Yuridia
29 de marzo: El Trono De México
1 de abril: La Arrolladora
2 de abril: Victor Mendivil
3 y 4 de abril: Alejandro Fernández
5 de abril: Bronco
9 de abril: Conjunto Primavera
10 de abril: Eden Muñoz
12 de abril: Luis R Conriquez
El Teatro del Pueblo tampoco se queda atrás
Las presentaciones del Teatro del Pueblo se llevarán a cabo en el Megadomo Victoria y están incluidas con el boleto general de la feria. El menú musical va del regional al ska y el rock alternativo:
14 de marzo: El Komander
15 de marzo: Vagon Chicano
16 de marzo: Distinto Norte
17 de marzo: Tigrillos
18 de marzo: Aarón y su Grupo Ilusión
19 de marzo: Bellakath
20 de marzo: Legítimo
22 de marzo: 8uno / Guerreras K-POP
23 de marzo: Los Bybys
24 de marzo: Los Hijos del Pueblo
25 de marzo: Alacranes Musical
26 de marzo: Cachirula & Loojan / Sayuri & Sopholov
28 de marzo: Espinoza Paz
29 de marzo: 31 Fans / Shinigamis del Norte
30 de marzo: Festival de Rock
31 de marzo: Tremenda Korte + Festival de Ska
1 de abril: Kumbre con K
2 de abril: Marco Flores y La Jerez
3 de abril: Los Plebes del Rancho
4 de abril: División Minúscula
5 de abril: Sonora Dinamita de Lucho Argain
7 de abril: Raymix
8 de abril: Alan Arrieta y Kevin Amf
9 de abril: Conjunto Nuevo Amanecer
10 de abril: Cardenales De Nuevo León
11 de abril: La Maquinaria Norteña
12 de abril: Los Yaguarú
Boletos y más
Las entradas para el Palenque estarán disponibles en taquilla o en línea a través del portal Boletiworld, mientras que el acceso al Megadomo Victoria está incluido con tu boleto general de feria.
Con actividades para toda la familia, zona gastronómica, juegos mecánicos, expo ganadera y hasta pabellones artesanales, la Feria del Caballo Texcoco 2026 viene con todo.