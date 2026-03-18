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Futbol

¿Regresa Ochoa? Estos son los jugadores mexicanos en Europa que apuntan a ser convocados

Memo Ochoa en concentración con la Selección Mexicana en 2025 | IMAGO 7
Memo Ochoa en concentración con la Selección Mexicana en 2025 | IMAGO 7
Rafael Trujillo 20:42 - 17 marzo 2026
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De acuerdo con reportes, Javier Aguirre ya tiene lista su convocatoria para la Fecha FIFA de marzo

A sólo once días de que se lleve a cabo el partido de la Fecha FIFA entre Mexico y Portugal en el remodelado Estadio Banorte, Javier Aguirre ya tendría lista su convocatoria. De acuerdo con reportes, el Vasco ya sabe quienes serán los jugadores que enfrentarán a los lusitanos, así como a Bélgica.

Aunque aún no se hace oficial la convocatoria de el Tricolor, ya se han adelantado algunos de los nombres que serán llamados, especialmente aquellos jugadores que militan en el futbol extranjero y que se han perdido los últimos partidos de la Selección Nacional al no llevarse a cabo en la Fecha FIFA.

Javier Aguirre descartó tener problemas con Julián Quiñones y explicó su ausencia | IMAGO7
Javier Aguirre en conferencia de prensa| IMAGO7

Múltiples bajas por lesión

Aunque ya se sabía de antemano, México no podrá contar con varios jugadores debido a distintas lesiones. Entre las más destacadas están la de Santiago Giménez y Edson Álvarez. En el caso del 'Bebote', quien regresó a los entrenamientos del Milan, se decidió no arriesgarlo. Por su parte Edson sigue en su proceso de rehabilitación.

Además Julián Araujo del Celtic de Escocia y Mateo Chávez de AZ Alkmaar tampoco serán llamados tras sufrir un par de molestias musculares con sus equipos. Así se unen a las múltiples bajas ya confirmadas del tricolor para los partidos de este fin de mes.

Santiago Giménez en lamento con la Selección Mexicana | MEXSPORT
Santiago Giménez en lamento con la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿El regreso de Ochoa?

Pese a las bajas mencionadas, según información de Gibrán Araige, jugadores como Julián Quiñones y Obed Vargas volverán a las convocatorias del Tri. Mientras que Álvaro Fidalgo vivirá su primer llamado a la la selección azteca.

Sin embargo, el llamado que más apunta a destacar es el de, Guillermo Ochoa. El portero del AEL Limassol de Chipre regresará a la Selección Mexicana por primera vez desde la Copa Oro del año pasado. El histórico portero se ha perdido los últimos cinco llamados del Vasco Aguirre.

Guillermo Ochoa en su última convocatoria con el Tricolor en 2025 | MEXSPORT

Aunque todo parece indicar que, el portero titular del Tricolor será Raúl Rangel, Ochoa podrá reemplazar al lesionado Luis Ángel Malagón, mientras que el tercer portero podría volver a ser Carlos Acevedo. En caso de quedarse nuevamente en la banca, Ochoa sumaría ya casi 500 días sin jugar un partido con el Tri.

Pese a no ser titular, Ochoa quiere poder sumarse a la lista de convocados no sólo para esta Fecha FIFA, sino que para la convocatoria Final rumbo a la Copa del Mundo. En caso de lograrlo, el portero estaría llegando a su sexto mundial aunque sólo en tres habría visto actividad.

 Este jueves Javier Aguirre dará a conocer la convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Portugal y a Bélgica en México y Chicago respectivamente el 28 y 31 de marzo.

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