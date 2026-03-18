Senegal llevará al TAS la polémica de la Copa Africana para recuperar el título 'arrebatado' por Marruecos

La Federación Senegalesa de Futbol ha anunciado que recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para impugnar la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de otorgar el título de la Copa Africana de Naciones 2026 a Marruecos, tras una final cargada de controversia.

UNA DECISIÓN SIN PRECEDENTES

El conflicto que ha sacudido los cimientos del fútbol africano se desató en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat. Senegal había ganado el partido por 1-0 en la prórroga, pero la CAF anuló el resultado y proclamó campeón a Marruecos. El motivo: los jugadores senegaleses abandonaron momentáneamente el terreno de juego en protesta por una decisión arbitral, lo que fue interpretado como incomparecencia.

Senegal se consagró como campeón de la Copa | AP

La Federación Real Marroquí de Futbol fue la que inició el proceso al presentar una apelación, alegando irregularidades en la gestión del partido. El foco de su queja fue la retirada del equipo senegalés del campo como protesta por un penalti señalado a favor de Marruecos por el árbitro congoleño Jean-Jacques Ndala Ngambo.

Indignada, la Federación Senegalesa calificó el fallo de la CAF como una "decisión injusta" que "desacredita el fútbol africano". En un comunicado oficial, el organismo senegalés dejó claro que no aceptará la resolución y que agotará todas las vías legales para defender lo que considera una victoria legítima.

"Consideramos que el fallo de la CAF no refleja lo sucedido en la cancha. La Confederación Senegalesa está comprometida en que se haga justicia y defenderemos la victoria legítima de nuestros jugadores", afirma el comunicado, confirmando su intención de llevar el caso al TAS.Cronología de una final caótica

Communiqué de la FSF relatif à la notification de la décision rendue le 17 mars 2026 par le Jury d'Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF). 👇 pic.twitter.com/b0xxQsMQWU — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) March 18, 2026

La polémica estalló en el tiempo de descuento. En el minuto 90+4, un gol de Ismaila Sarr para Senegal fue anulado por una falta previa. La tensión escaló en el 90+8, cuando el árbitro pitó un penalti a favor de Marruecos por un contacto sobre Brahim Díaz. Tras la revisión del VAR, la decisión se mantuvo, provocando la ira de los senegaleses, que abandonaron el campo en el minuto 90+11.

Después de una breve suspensión, Sadio Mané convenció a sus compañeros para regresar al césped. El portero Édouard Mendy detuvo el penalti lanzado por Brahim Díaz, forzando la prórroga. Fue entonces, en el minuto 94, cuando Pape Gueye anotó el gol que, en un principio, parecía dar el título a Senegal.

Sin embargo, la CAF se amparó en los artículos 82 y 84 de su reglamento, que establecen que un equipo que abandona el campo sin autorización del árbitro perderá el partido por 3-0. Basándose en esta normativa, se declaró a Marruecos campeón, una decisión que ha generado un intenso debate en el mundo del fútbol.

Confrontación entre jugadores de Senegal y Marruecos en la Final de la Copa Africana | AP

LA BATALLA LLEGARÁ AL TAS

La Federación Senegalesa no se da por vencida y buscará revertir el fallo en la máxima instancia de la justicia deportiva. "Para la defensa de sus derechos y de los intereses del fútbol senegalés, la Federación iniciará, a la mayor brevedad posible, un procedimiento de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS)", concluye el comunicado.

Con este recurso, Senegal espera que el TAS le devuelva un título que siente que ganó de manera justa sobre el terreno de juego, poniendo en tela de juicio la imparcialidad arbitral y las decisiones administrativas de la CAF.

Marruecos pierde contra Senegal la Final | AP