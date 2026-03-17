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Futbol Internacional

¡Lo gana en la mesa! Marruecos declarado campeón de la Copa Africana de Naciones

Marruecos es proclamado campeón de la CAF| AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 15:55 - 17 marzo 2026
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La CAF anuncio de manera sorpresiva la descalificación de Senegal argumentando violación al reglamento

¡Un giro dramático! La selección de Marruecos ha sido declarada campeona de la Copa Africana de Naciones 2025. Aunque perdió en el campo ante Senegal por 0-1, la Confederación Africana de Fútbol le ha otorgado la victoria en los despachos.

La CAF ha decidido que Senegal perdió la Final debido a que abandonó el terreno de juego al final del tiempo reglamentario. Tras la reclamación de Marruecos, el resultado del partido se ha registrado como un 3-0 a favor de los marroquíes.

Senegal festejando título de la CAF I AP

La Junta de Apelación de la CAF decidió que, en aplicación del Artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones de la CAF (AFCON), la Selección Nacional de Senegal fue declarada culpable de perder por incomparecencia el Partido Final de la Copa Africana de Naciones TotalEnergies CAF (AFCON) Marruecos 2025 (“el Partido”), registrándose el resultado del Partido como 3-0 a favor den Marruecos

EL ABANDONO QUE LE QUITÓ EL TÍTULO A SENEGAL

El partido disputado en Rabat estuvo plagado de incidentes y giros inesperados. Los primeros 90 minutos transcurrieron sin grandes emociones, «sin sal ni pimienta».

Brahim Díaz falló penal en la Final de la CAF | AP

En el tiempo añadido del reglamentario, a Senegal se le anuló un gol, el colegiado Jean-Jacques Ndala pitó un penalti para los marroquíes, los senegaleses abandonaron el campo y, finalmente, regresaron.

Brahim Díaz ejecutó el penalti de manera lamentable, con un lanzamiento a lo Panenka que el portero detuvo, y ya en la prórroga, los senegaleses asestaron el golpe por medio de Pape Gueye en el minuto 94.

En el minuto 90+4, Senegal logró marcar, pero el gol fue anulado tras una falta evidente en ataque de Seck. Apenas unos minutos después, Marruecos reclamó un penalti por una entrada de Diouf sobre Brahim Díaz.

Confrontación entre jugadores de Senegal y Marruecos en la Final de la Copa Africana | AP
Confrontación entre jugadores de Senegal y Marruecos en la Final de la Copa Africana | AP

Tras la revisión del VAR, el árbitro Jean-Jacques Ndala señaló el punto de penalti, y los senegaleses, liderados por Sadio Mané y su seleccionador Pape Bouna Thiaw, decidieron abandonar el terreno de juego, frustrados por la decisión.

Ya en tiempo extra, Senegal marcó el único gol del partido que en ese momento le valió para levantar el título, sin embargo, casi tres meses después, Marruecos les ha arrebatado la copa en la mesa.

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