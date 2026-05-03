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Futbol

Cocca no baja los brazos: Atlas cree en la remontada pese al golpe de Cruz Azul

Diego Cocca en el partido Atlas contra Cruz Azul | MEXSPORT
Alfredo Olivarez Ramírez 00:51 - 03 mayo 2026
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El técnico rojinegro confía en su equipo tras caer en la Ida y asegura que “no hay nada que reprochar”, aunque cuestionó el penal que marcó el rumbo del partido

Tras la derrota en la ida de los Cuartos de Final ante Cruz Azul, el director técnico del Atlas, Diego Cocca, analizó el rendimiento de su equipo y destacó la capacidad de respuesta mostrada, pese a la desventaja en el marcador.

“El penal fue muy dudoso”, lanza Cocca tras la caída

Hay muchas cosas rescatables. El equipo iba perdiendo 0-2 y no bajó los brazos. Tal vez el empate hubiera sido más justo y nos habría dejado una mejor sensación

Lamentablemente, hubo un penal. El equipo se entrega, aunque a veces no alcanza. No tengo duda de que dan el máximo, por eso les decía que estén tranquilos
Atlas vs Cruz Azul, Cuartos de Final Ida Clausura 2026 | IMAGO7

El entrenador rojinegro reconoció la dificultad del escenario, sobre todo por la jerarquía del rival, pero dejó claro que el equipo mantiene la convicción de competir hasta el final en la serie.

No nos podemos reprochar nada. Está Cruz Azul enfrente; ellos pelean por campeonatos y nosotros por entrar a la liguilla

Sabemos que es muy difícil: tenemos que ir a ganar y buscar el resultado; son dos goles. Ahora toca descansar y preparar el partido durante la semana para ver cómo lo podemos ganar
Jugadores de Cruz Azul reclamándole al árbitro | MEXSPORT

Futuro incierto y respaldo total al plantel

Cocca también se refirió a su situación en el club, reiterando el compromiso que tiene con la institución y el deseo de darle continuidad al proyecto, aunque sin certezas aún sobre su futuro.

Vine a tratar de ayudar a la institución. Me voy a dormir tranquilo, porque la gente pudo venir a ver una liguilla

Le tengo mucho aprecio a la gente y al club. Ojalá pueda seguir y que haya un proyecto; aún no lo sabemos, dependerá de la otra parte y sus intenciones
Christian Ebere, jugador de Cruz Azul | IMAGO7

En el cierre, el técnico no evitó hablar de la jugada polémica que influyó en el resultado, señalando su desacuerdo con la decisión arbitral, aunque manteniendo el enfoque en el proceso que atraviesa el equipo.

El último penal fue muy dudoso. Nos pudimos haber ido con un empate

Lo importante es entender al rival y en dónde estamos: recién estamos construyendo y viviendo la experiencia de estar en liguilla después de tres años y medio. No estoy resignado
Charly Rodríguez, jugador de Cruz Azul, en partido ante Atlas | IMAGO7
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