Atlas va por la liguilla con respeto ante América asegura Diego Cocca

Atlas se prepara para un duelo determinante en sus aspiraciones rumbo a la Liguilla, cuando enfrente al America el siguiente fin de semana. Ante esto el director técnico, Diego Cocca, aseguró que el equipo afrontará el compromiso con seriedad, reconociendo la exigencia que representa el rival.

Atlas vs Tigres | MEXSPORT

El estratega rojinegro destacó el momento que atraviesan las Águilas, así como la capacidad de sus jugadores para aparecer en instancias importantes.

Hicieron un gran partido contra León, incluso marcaron un golazo y tuvieron largos lapsos de posesión. Sin embargo, los equipos y los jugadores se miden en estos momentos. América es América, y ahora es cuando hay que aparecer

Al final, lo más importante siempre es lo más reciente. Equipos como América están acostumbrados a disputar este tipo de partidos y cuentan con jugadores de jerarquía que, cuando más se necesitan, terminan definiéndolos. Vamos con muchísimo respeto, pero también con la ilusión de hacer un gran partido, señaló.

Diego Cocca, entrenador del Atlas, durante el duelo ante Querétaro en la Jornada 12 del Clausura 2026 | IMAGO7

Más allá del rival, Cocca puso énfasis en el crecimiento que ha tenido su equipo a lo largo del torneo, destacando el compromiso colectivo y la evolución futbolística del plantel.

El equipo ha evolucionado muchísimo, juega en conjunto y deja todo en la cancha. A veces alcanza y a veces no. Incluso, tras el partido contra Tigres, parecía que estábamos molestos en el vestidor por no haber podido ganar, comentó.

Jugadores del Atlas festejando el gol contra Santos | MEXSPORT

En ese sentido, el técnico argentino subrayó que uno de los principales objetivos desde el arranque del semestre era mantenerse en la pelea por la liguilla sin depender de terceros, algo que considera se ha cumplido.

Desde la pretemporada, cuando planificamos el semestre, buscábamos justamente esto, y hoy podemos decir que lo estamos logrando: estar desde el inicio en la liguilla y competir de lleno. No queríamos llegar a estas instancias dependiendo de otros resultados o sufriendo para clasificar. Más allá de los puntos y de lo que ha conseguido el equipo, queda claro que hay una entrega total y un crecimiento muy importante, concluyó.