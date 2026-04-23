Liga MX: Así marcha el campeonato de goleo en el Clausura 2026

La lucha por el título de goleo en el Clausura 2026 de la Liga MX sigue al rojo vivo, Armando González y Joao Pedro siguen peleando por ser el máximo goleador del torneo, pero con una fecha por jugarse es el brasileño-italiano el que ha tomado ventaja.

Como si fuera una especie de deja vu, dos de los tres campeones de goleo del Apertura 2025 se encuentran a la cabeza de la tabla y apuntan a tener una pelea hasta la última jornada para definir al máximo anotador del torneo.

Hormiga festeja el empate ante Pumas con Ángel Sepúlveda | MEXSPORT

¿Cómo marcha el goleo individual?

Para ser campeón de goleo en el Apertura 2025, la Hormiga González anotó un total de 12 goles, los mismos que sus dos competidores directos, Joao Pedro y Paulinho, quien en ese mismo torneo se convirtió en tricampeón goleador en Liga MX.

Hoy, el canterano rojiblanco alcanzó la docena de anotaciones con tres partidos restado. Sinembargo, en los últimos dos juegos del Rebaño Sagrado, el joven delantero se ha ido en blanco y ahora ha quedado en segundo lugar en la tabla.

Armando "La Hormiga" González anotando ante Pumas | MEXSPORT

La competencia de la Hormiga

Joao Pedro, no ha aflojado el paso en la temporada y ya está muy cerca de conseguir el bicampeonato; el elemento de Atlético San Luis metió un gol en contra de Monterrey, otro más de penal ante Toluca y uno último ante Santos para ya llegar a 13 tantos y ser el máximo goleador hasta el momento.

Con estos dos tantos y la ausencia de gol de la Hormiga, el atacante italiano-brasileño se perfila a ser el máximo goleador. Además, si logra anotar dos goles en la última fecha ante Juárez sería la mejor marca en la Liga desde que Emanuel Villa marcara 17 tantos con Cruz Azul en el AP 2009.

Joao Pedro tiene 12 goles en el torneo | MexSport

¿Dónde se ubica Paulinho?