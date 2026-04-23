“¿Qué haces mamá?”: Filtran VIDEO del asesinato de la ex reina de belleza Carolina Flores

El caso de la ex reina de belleza Carolina Flores sigue generando indignación, luego de que se filtrara un video que muestra el momento en el que la modelo de 27 años fue asesinada, presuntamente por su suegra.

El crimen ocurrió dentro de un departamento en Polanco, frente a su hijo, quien tras lo sucedido reaccionó con la frase: “¿Qué hiciste, mamá?”.

Carolina Flores murió de varios disparos de arma de fuego el pasado 15 de abril

El crimen ocurrió el 15 de abril

La modelo originaria de Ensenada, Baja California, perdió la vida el pasado 15 de abril; sin embargo, su esposo lo reportó a la Fiscalía de la Ciudad de México un día después, según versiones periodísticas.

Fue hasta este miércoles 23 de abril cuando se dieron a conocer más detalles del caso, el cual ya es investigado como posible feminicidio.

Video muestra los momentos previos al ataque

En el video difundido, captado por una cámara de seguridad dentro del departamento donde vivía la víctima con su esposo y su bebé de ocho meses, en la colonia Polanco III Sección, se observa a Carolina y a su suegra sosteniendo un breve diálogo en la sala.

Posteriormente, la modelo se dirige a una habitación, donde presuntamente es atacada con un arma de fuego, escuchándose hasta seis detonaciones.

La suegra de la ex reina de belleza es la principal sospechosa de su muerte

Diálogo tras el asesinato

Después del ataque, aparece el esposo de la víctima, cargando a su bebé, y cuestiona a su madre: “¿Qué hiciste, mamá?” A lo que la mujer, identificada como Erika María ‘N’, responde: “Nada, me hizo enojar”. El intercambio continúa: “¿Qué te pasa? Es mi familia”, dice el hombre.

“Tú eras mío y ella te robó”, responde la presunta agresora.

Sospechosa está prófuga

Aunque los hechos ocurrieron el 15 de abril, la denuncia fue presentada al día siguiente. Desde entonces, se desconoce el paradero de Erika María ‘N’, quien es considerada la principal sospechosa del feminicidio.

“Q HICISTE MAMÁ!?”

Es la forma en q la exreina de belleza, Carolina Flores, fue atacada a tiros por su suegra Erika Herrera.

Ahí la mató.

Su hijo Alejandro, le reclamó, pero la dejó huir del depa d Polanco.

Hasta el otro día, fue a @FiscaliaCDMX a denunciar.



El caso #c4EnAlerta pic.twitter.com/i6dG2HKTGz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 22, 2026

Fiscalía confirma investigación