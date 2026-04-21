Encuentran sin vida a exreina de belleza en Polanco; suegra es investigada como presunta responsable

La tranquilidad de Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, se vio sacudida por un crimen que ha generado indignación y dudas. La muerte de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de 27 años, no solo impacta por la violencia del hecho, sino por las circunstancias que lo rodean.

El caso comenzó a tomar forma la noche del miércoles 15 de abril de 2026, cuando la joven fue hallada sin vida dentro de un departamento ubicado en la Polanco III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Desde entonces, la investigación ha avanzado entre versiones fragmentadas y múltiples interrogantes.

¿Qué le pasó a Carolina Flores Gómez?

De acuerdo con los primeros reportes, Carolina Flores Gómez presentaba una herida por impacto de arma de fuego en la cabeza. Paramédicos acudieron al inmueble tras una llamada de emergencia, pero únicamente confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales.

La exreina de belleza tenía 27 años y era originaria de Ensenada, Baja California./ RS

El departamento donde ocurrieron los hechos se localiza en la intersección de Luis González Urbina y Avenida Edgar Allan Poe, punto que ahora se mantiene bajo investigación. Un elemento que ha llamado la atención es que no se reportaron ruidos ni detonaciones, según el testimonio de un guardia de seguridad del edificio.

Ante estos hechos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido dentro del inmueble.

¿Por qué investigan a su entorno cercano?

Las indagatorias se han centrado en las personas que se encontraban con la víctima en sus últimos momentos. De acuerdo con la información disponible, en el lugar estaban su esposo, Alejandro, y su suegra, identificada como Erika María.

Este último nombre ha cobrado relevancia dentro de la investigación, ya que aparece como presunta responsable en la carpeta. Además, otro punto que genera cuestionamientos es el tiempo transcurrido entre el crimen y la denuncia formal.

Aunque el hecho ocurrió la noche del 15 de abril, fue hasta el jueves 16 de abril cuando el esposo acudió al Ministerio Público, lo que ha levantado sospechas y forma parte de las líneas de investigación que siguen las autoridades.

Autoridades investigan el caso como homicidio doloso en la Ciudad de México./ RS

¿Quién era Carolina Flores Gómez?

Carolina Flores Gómez nació el 4 de abril de 1999 en Ensenada, Baja California. Su nombre comenzó a sonar en el ámbito de los certámenes de belleza en 2017, cuando obtuvo el título de Miss Teen Universe Baja California, lo que le permitió representar a su estado en competencias a nivel nacional.

El caso continúa en desarrollo y ha puesto sobre la mesa la necesidad de esclarecer lo ocurrido en un entorno que, en apariencia, ofrecía seguridad. Mientras tanto, familiares, amigos y colectivos mantienen la exigencia de respuestas ante un crimen que aún deja más preguntas que certezas.