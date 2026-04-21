Ceci Flores envía carta a “El Chapo” Guzmán para pedir información de desaparecidos

“Mande una carta donde nos diga dónde quedaron los muchachos que desaparecieron”, solicitó.

Además, reiteró el dolor que enfrentan miles de familias en México que buscan a sus seres queridos, muchas veces sin apoyo suficiente. En ese sentido, apeló a la empatía del capo, asegurando que aún desde prisión podría ayudar.

“Le pedimos nos ayude a recuperarlos, que nos diga dónde los dejaron. Esa es la súplica de una madre que tiene 10 años luchando por su hijo, que escarba la tierra con sus propias manos", expresó.

Ceci Flores también señaló que, pese al miedo que implica hacer este tipo de solicitudes, su necesidad de encontrar a su hijo es mayor. Por ello, incluso incluyó su domicilio en la carta, con la esperanza de recibir una respuesta.

“Me atrevo, así como él manda una carta pidiendo una vida digna, yo mando esta carta pidiendo la dignidad de mi hijo, que como humano tiene derecho de volver a casa, de ser localizado y de volver con su familia”, sentenció.