Ceci Flores envía carta a “El Chapo” Guzmán para pedir información de desaparecidos
La líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, volvió a sacudir la conversación pública tras revelar que envió una carta a Joaquín “El Chapo” Guzmán. Su intención es clara: obtener información que permita localizar a personas desaparecidas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa.
La acción ocurre en un momento en el que la activista ha retomado con fuerza la búsqueda de su hijo Alejandro Guadalupe Islas Flores, quien desapareció en Los Mochis, Sinaloa, en octubre de 2015. De acuerdo con su testimonio, el joven fue privado de la libertad por personas ligadas a la organización criminal.
¿Por qué Ceci Flores le escribió a “El Chapo”?
La madre buscadora explicó que decidió enviar la carta tras ver la reciente misiva del exlíder criminal, en la que solicita mejores condiciones de vida en prisión. A partir de ello, consideró que también podía apelar a su humanidad.
"Mirando en redes sociales la carta que el Chapo manda a las autoridades exigiendo su derecho a una vida más digna en el lugar donde se encuentra, me atrevo a enviarle una carta para pedirle a nombre de mi hijo Alejandro que sea solidario, empático y sensible con las madres que cada día luchamos incansablemente por traer a nuestros hijos de vuelta a casa", dijo.
Flores sostiene que quienes se llevaron a su hijo trabajaban para el grupo criminal encabezado por Guzmán Loera. Incluso identificó a algunos de ellos como “El Chava”, “El Chato” y “El Mudo”, además de otras personas.
¿Qué le pidió exactamente la madre buscadora?
En su mensaje, la activista lanzó una petición directa al exlíder del narcotráfico: que proporcione información sobre el paradero de las víctimas para que sus familias puedan encontrarlas.
“Mande una carta donde nos diga dónde quedaron los muchachos que desaparecieron”, solicitó.
Además, reiteró el dolor que enfrentan miles de familias en México que buscan a sus seres queridos, muchas veces sin apoyo suficiente. En ese sentido, apeló a la empatía del capo, asegurando que aún desde prisión podría ayudar.
“Le pedimos nos ayude a recuperarlos, que nos diga dónde los dejaron. Esa es la súplica de una madre que tiene 10 años luchando por su hijo, que escarba la tierra con sus propias manos", expresó.
Ceci Flores también señaló que, pese al miedo que implica hacer este tipo de solicitudes, su necesidad de encontrar a su hijo es mayor. Por ello, incluso incluyó su domicilio en la carta, con la esperanza de recibir una respuesta.
“Me atrevo, así como él manda una carta pidiendo una vida digna, yo mando esta carta pidiendo la dignidad de mi hijo, que como humano tiene derecho de volver a casa, de ser localizado y de volver con su familia”, sentenció.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la crisis de desapariciones en México y la desesperación de las familias, que en muchos casos recurren a cualquier vía posible para obtener respuestas.