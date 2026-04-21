“El Chapo” Guzmán pide ser extraditado a México: envía carta en inglés al juez Brian Cogan

“En nombre de mi mandato de liberación de Joaquín Guzmán, bajo las leyes extranjeras y de los Estados Unidos. Esta es una carta respetuosa sobre mi política constitucional de México, bajo la autoridad de ser extraditado a las leyes de poder de los Estados Unidos para que se me otorgue un trato justo en este país.

El surgimiento de las leyes constitucionales en el tribunal de justicia tiene el derecho de conectarse y ser utilizado para mi protección equitativa de mis derechos en este mandato de liberación. Esta es una declaración de preocupación para el juez de la ley sobre el cumplimiento de mi consentimiento ante la falta de pruebas en la ley federal.

Gracias al juez de distrito de los EU por responder a mi solicitud de imparcialidad de la ley. Asimismo, busco que se preste atención a mis derechos de la 1.ª Enmienda, y a la violación de la 8.ª Enmienda que fue quebrantada.”