“El Chapo” Guzmán pide ser extraditado a México: envía carta en inglés al juez Brian Cogan
Joaquín “El Chapo” Guzmán volvió a dar de qué hablar tras enviar una nueva carta a la corte del Distrito Este de Nueva York, en la que solicita ser extraditado a México y pide mejores condiciones durante su reclusión en Estados Unidos. El documento está fechado el 12 de abril de 2026 y fue dirigido al juez Brian Cogan, quien lo condenó a cadena perpetua.
Uno de los aspectos que más llamó la atención es que la misiva fue escrita en inglés, lo que refleja un cambio significativo respecto a años anteriores, cuando el exlíder del Cártel de Sinaloa tenía un dominio limitado del idioma. En esta ocasión, Guzmán Loera utilizó el inglés para expresar sus inconformidades legales y personales.
¿Qué reclama “El Chapo” Guzmán en su nueva carta?
En el escrito, el narcotraficante denuncia supuestas violaciones a sus derechos constitucionales dentro del sistema penitenciario estadounidense. Hace referencia directa a la Primera Enmienda, señalando que no ha podido mantener comunicación con su familia, incluyendo a sus hijas.
Asimismo, menciona la Octava Enmienda, al considerar que las condiciones en las que permanece recluido constituyen un trato cruel e inusual, afectando su salud mental. Actualmente, cumple su condena en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, donde pasa gran parte del tiempo en aislamiento.
“También pido una repetición del juicio... para tener la oportunidad de recuperar mi libertad”.
¿Qué solicita exactamente a la corte de Nueva York?
Además de cuestionar su proceso judicial, “El Chapo” pide ser trasladado a México mediante un proceso de extradición. En su carta, también solicita que se le permita tener contacto con su familia, argumentando restricciones excesivas en sus derechos de visita.
“En nombre de mi mandato de liberación de Joaquín Guzmán, bajo las leyes extranjeras y de los Estados Unidos. Esta es una carta respetuosa sobre mi política constitucional de México, bajo la autoridad de ser extraditado a las leyes de poder de los Estados Unidos para que se me otorgue un trato justo en este país.
El surgimiento de las leyes constitucionales en el tribunal de justicia tiene el derecho de conectarse y ser utilizado para mi protección equitativa de mis derechos en este mandato de liberación. Esta es una declaración de preocupación para el juez de la ley sobre el cumplimiento de mi consentimiento ante la falta de pruebas en la ley federal.
Gracias al juez de distrito de los EU por responder a mi solicitud de imparcialidad de la ley. Asimismo, busco que se preste atención a mis derechos de la 1.ª Enmienda, y a la violación de la 8.ª Enmienda que fue quebrantada.”
A lo largo de los últimos años, Guzmán Loera ha presentado diversas quejas relacionadas con presuntos malos tratos, incomunicación y condiciones que considera inadecuadas dentro del penal. Sin embargo, las autoridades estadounidenses han rechazado de forma reiterada sus solicitudes.
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