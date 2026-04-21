¿Suicidio o abatimiento del tirador de Teotihuacán? Esto dijo Omar García Harfuch

El ataque ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde un sujeto armado abrió fuego contra turistas, sigue generando cuestionamientos sobre cómo terminó el enfrentamiento. Ante ello, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró los hechos y defendió la actuación de la Guardia Nacional, destacando la rapidez con la que se controló la situación.

El funcionario federal calificó lo sucedido como un hecho inédito en un sitio de alta relevancia turística y cultural en México, subrayando que la respuesta de las autoridades fue clave para evitar consecuencias mayores.

“La respuesta del Estado fue inmediata y contundente. Elementos de la Guardia Nacional actuaron con rapidez, determinación y eficacia: el agresor fue localizado y neutralizado en cuestión de minutos tras ser herido por la autoridad. Esta intervención impidió que continuara atacando y evitó la pérdida de más vidas”, dijo

Omar García Harfuch detalló que la Guardia Nacional actuó rápidamente ante la amenaza a los turistas / Especial

¿Se suicidó o fue abatido?

Tras difundirse diversos videos del ataque en redes sociales, surgieron versiones que señalaban que el agresor había sido abatido por elementos de la Guardia Nacional en lo alto de la Pirámide de la Luna. Sin embargo, García Harfuch desmintió esta versión y explicó cómo ocurrieron los hechos.

“Al verse rodeado por las fuerzas de seguridad, el agresor se quitó la vida. La actuación de la Guardia Nacional fue decisiva. Su reacción oportuna contuvo la amenaza y evitó una tragedia mayor”.

De acuerdo con lo informado, la intervención de las fuerzas de seguridad permitió ubicar y cercar al atacante en cuestión de minutos, lo que impidió que continuara disparando contra los visitantes que se encontraban en el lugar.

El agresor al verse rodeado por la Guardia Nacional se quitó la vida de un disparo / Redes Sociales

Refuerzan seguridad en zonas arqueológicas

Tras el incidente, el Gobierno Federal anunció medidas inmediatas para reforzar la seguridad en zonas arqueológicas y destinos turísticos del país, con el objetivo de prevenir situaciones similares.

“Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se ha ordenado el fortalecimiento inmediato de la seguridad en zonas arqueológicas y en los principales destinos turísticos del país. Se incrementará la presencia de la Guardia Nacional, se reforzarán las revisiones preventivas y los controles de acceso, y se fortalecerán los sistemas de vigilancia en estos espacios”.

Las investigaciones continúan para tener más detalles del por qué el actuar de Julio César / Redes Sociales

Para mantener la seguridad se utilizará tecnología de punta para poder identificar cualquier amenaza: “se ampliará el patrullaje físico y cibernético, a cargo de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia”.

Además, el titular de Seguridad agradeció la coordinación con autoridades locales para atender la emergencia.

“Agradecemos la pronta respuesta de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y Secretaría de Seguridad del Estado de México, cuya coordinación fue fundamental desde el primer momento”, finalizó García Harfuch.

Ahora todas los zonas arqueológicas se mantendrán bajo vigilancia de las autoridades por seguridad de los turistas / Redes Sociales

Un hecho que prende alertas

El ataque en Teotihuacán encendió las alertas sobre la seguridad en espacios turísticos, especialmente en lugares de alta afluencia nacional e internacional. Aunque la rápida intervención evitó una tragedia mayor, el caso deja en evidencia la necesidad de reforzar medidas preventivas y protocolos de actuación.