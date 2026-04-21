Filtran nuevo video del ataque en Teotihuacán: “Si os movéis os sacrifico”
Durante las últimas horas se ha filtrado un video del atentado armado en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el que se expone el discurso amenazante del atacante contra los turistas que quedaron atrapados en la Pirámide de la Luna: “Si os movéis os sacrifico”.
Identifican al atacante
Julio César ‘N’, de 27 años, fue el hombre que ingresó al sitio arqueológico armado con una pistola, cartuchos y un arma blanca, con la intención de amenazar a turistas nacionales y extranjeros que visitaban Teotihuacán la tarde del lunes.
Primeros videos mostraban momentos a distancia
Previamente, ya se habían difundido en redes sociales distintos videos que mostraban parte de los momentos de terror; sin embargo, la mayoría eran tomas lejanas.
En ellas se observaba al atacante caminando por la pirámide, mientras turistas buscaban resguardarse, y elementos de la Guardia Nacional intentaban rodearlo para neutralizarlo.
Nuevo video muestra la agresión a corta distancia
Este nuevo material fue grabado a unos cuantos metros del agresor por uno de los turistas que quedó atrapado en la Pirámide de la Luna.
En las imágenes se observa cómo Julio César ‘N’ apunta con un arma de fuego, mientras lanza amenazas con acento ibérico e incluso recrimina a turistas europeos por visitar el sitio.
Levántate y corta eso. Tienes un put0 minuto. Y si no lo haces, te disparo. Corta ese put0 plástico, tienes un put0 minuto. Muévete cabron4, como si fueras a foll4r. Vete por allá, estupid4.
Vosotros y mierd4 que habéis venido de la put4 Europa, no vais a regresar… Si os movéis os sacrifico. Esto se construyó para sacrificar c4brones, no para que vengas a hacer la puta fotito de mierd4. ¿Lo veis? Cumplo mi palabra”, se escucha decir al atacante.
El audio grabado a muy corta distancia del sujeto de Teotihuacán pone la piel chinita.
Se le oye fuera de sí, molesto porque los turistas se acercan a tomarse fotos en un sitio que, según dice, "fue construido para sacrificios". Después cambia el tono y hasta empieza a hablar…
Ataque dejó víctimas mortales
De acuerdo con la versión oficial del Gobierno Federal, el agresor disparó contra una turista canadiense, quitándole la vida, y posteriormente se suicidó con la misma arma. Además, se reportan 13 lesionados, entre heridos por arma de fuego y personas que se lanzaron de la pirámide para huir. Entre esos afectados hay extranjeros y dos menores de edad.
Sospechan posible planeación del ataque
El discurso y la forma en que actuó el atacante sugieren que el hecho pudo haber sido planeado.
Incluso, ha surgido la versión de que Julio César ‘N’ se habría inspirado en la masacre de Columbine (1999), ya que el ataque ocurrió también un 20 de abril.
Además, presuntamente portaba una playera y una imagen relacionadas con Eric Harris y Dylan Klebold, responsables de aquel ataque en Estados Unidos.
Han muerto dos ptos coreanos allá, los he sacrificado como a perros... Necesito a alguien... tú lárgate... y dile a esos cabrnes que aquí tengo rehenes y como intenten subir, los voy a matar”.
Te puede interesar