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¿Quién sería Julio César Jasso? Esto se sabe del presunto tirador de la balacera en Teotihuacán

La investigación sigue en curso para esclarecer el móvil del ataque y confirmar la identidad del agresor./ X: @c4jimenez
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 21:54 - 20 abril 2026
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El Gabinete de Seguridad confirmó que el ataque dejó dos personas muertas, entre ellas el agresor

La balacera registrada el 20 de abril de 2026 en la Zona Arqueológica de Teotihuacán sigue generando información conforme avanzan las investigaciones. En las últimas horas, han surgido versiones sobre la posible identidad del agresor, lo que ha puesto el caso en el centro de atención.

De acuerdo con reportes difundidos por periodistas de la fuente de seguridad, entre ellos Carlos Jiménez, el presunto atacante habría sido identificado como Julio César Jasso, un hombre de 27 años, originario de la Ciudad de México y residente de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Incluso, en redes sociales comenzaron a circular imágenes de una supuesta credencial del INE que coincidiría con las características físicas del tirador. Sin embargo, hasta ahora, esta información no ha sido confirmada oficialmente por autoridades federales, por lo que se mantiene como una línea de investigación.

Imágenes y reportes apuntan a Julio César Jasso, de 27 años, como el presunto agresor en Teotihuacán./ X: @ManOfTheLibrary

¿Quién es el presunto tirador de Teotihuacán?

Otra versión señala que entre las pertenencias del agresor se encontró una identificación oficial a nombre de Julio César “N”, lo que ha reforzado la hipótesis sobre su identidad. A pesar de ello, las autoridades no han emitido una confirmación definitiva.

El caso sigue bajo análisis por parte de la Fiscalía del Estado de México y la Fiscalía General de la República, que buscan esclarecer tanto quién era el atacante como el motivo detrás del ataque.

Testimonios indican que, tras los disparos, los cuerpos de seguridad tardaron entre 10 y 15 minutos en llegar al sitio. Posteriormente, se desplegó un operativo con apoyo de la Guardia Nacional para asegurar la zona y atender a los lesionados.

¿Qué pasó en Teotihuacán y cuántas víctimas dejó?

El Gabinete de Seguridad confirmó que el ataque dejó dos personas muertas, entre ellas el agresor, así como varios lesionados. Entre las víctimas mortales se encuentra una mujer de nacionalidad canadiense.

Autoridades aún no confirman oficialmente la identidad del atacante tras la balacera del 20 de abril./ X: @Gposiadeoficial

En un informe más reciente, se detalló que 13 personas resultaron heridas, de distintas nacionalidades: tres colombianos, un canadiense, un ruso, dos brasileños y seis estadounidenses. Todos fueron trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica.

La Zona Arqueológica de Teotihuacán, que abarca más de 264 hectáreas, es uno de los principales destinos turísticos de México, con sitios emblemáticos como la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna y la Calzada de los Muertos.

El ataque en la Pirámide de la Luna dejó dos personas sin vida y varios heridos./ RS
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