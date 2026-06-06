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Lucha

Talento de AEW calienta motores rumbo a Grand Slam México y el 93 Aniversario del CMLL

Sammy Guevara l CAPTURA
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 00:04 - 06 junio 2026
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Sammy Guevara y The Beast Mortos se presentaron en la Arena México, mientras Komander y Soberano Jr. protagonizaron un nuevo capítulo del choque entre AEW y el CMLL

La alianza entre AEW y el Consejo Mundial de Lucha Libre continúa tomando fuerza de cara a los grandes eventos del verano. Este viernes espectacular, la Arena México recibió a nuevas figuras de la empresa estadounidense, quienes comenzaron a calentar el ambiente rumbo a AEW Grand Slam México y al 93 Aniversario del CMLL.

En la lucha semifinal de relevos australianos, Sammy Guevara y The Beast Mortos, acompañados por Black Tiger, se enfrentaron a una complicada tercia integrada por Bárbaro Cavernario, Hijo de Villano III y Hijo de Villano III Jr., en un combate que reunió experiencia, rudeza y el estilo espectacular que caracteriza a los elementos de AEW.

La Arena México| CMLL

El encuentro terminó con los luchadores del Consejo Mundial llevándose la victoria y retando a los actuales campeones en pareja de ROH a un combate titular por sus preseas.

La presencia de Guevara y Mortos representa un adelanto de lo que los aficionados podrán ver en los próximos meses, con la colaboración entre ambas empresas viviendo uno de sus momentos más importantes.

AEW Grand Slam regresa a la Arena México el 5 de Agosto | AEW

AEW vs CMLL, una rivalidad que sigue creciendo

Otro de los encuentros más esperados de la noche fue el choque entre Komander y Soberano Jr., un duelo que enfrentó directamente a representantes de AEW y del CMLL.

Ambos luchadores ofrecieron una exhibición aérea y de gran velocidad, demostrando por qué son considerados dos de los luchadores mexicanos más espectaculares de la actualidad. El enfrentamiento mantuvo la atención del público de principio a fin y dejando a Soberano como ganador tras un impresionante encuentro.

Arena Mèxico vuelve a vibrar con el CMLL l RÉCORD

¿Místico ya piensa en el 93 Aniversario?

Además de la actividad sobre el ring, Místico lanzó un mensaje al finalizar la función que encendió la expectativa de los aficionados al asegurar que espera un gran rival para el 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre.

La máxima figura del Consejo Mundial dejó abierta la puerta para un enfrentamiento de alto calibre en la función más importante del año para la llamada Catedral de la Lucha Libre, que se celebrará el próximo 18 de septiembre en la Arena México.

Antes de la gran fiesta, la colaboración entre AEW y el CMLL tendrá una parada obligada con AEW Grand Slam México, programado para el próximo 5 de agosto, un evento que promete reunir a algunas de las principales estrellas de ambas compañías y que ya comienza a tomar forma con la llegada constante de talento internacional a las funciones del Consejo.

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