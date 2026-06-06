Talento de AEW calienta motores rumbo a Grand Slam México y el 93 Aniversario del CMLL

La alianza entre AEW y el Consejo Mundial de Lucha Libre continúa tomando fuerza de cara a los grandes eventos del verano. Este viernes espectacular, la Arena México recibió a nuevas figuras de la empresa estadounidense, quienes comenzaron a calentar el ambiente rumbo a AEW Grand Slam México y al 93 Aniversario del CMLL.

En la lucha semifinal de relevos australianos, Sammy Guevara y The Beast Mortos, acompañados por Black Tiger, se enfrentaron a una complicada tercia integrada por Bárbaro Cavernario, Hijo de Villano III y Hijo de Villano III Jr., en un combate que reunió experiencia, rudeza y el estilo espectacular que caracteriza a los elementos de AEW.

La Arena México| CMLL

El encuentro terminó con los luchadores del Consejo Mundial llevándose la victoria y retando a los actuales campeones en pareja de ROH a un combate titular por sus preseas.

La presencia de Guevara y Mortos representa un adelanto de lo que los aficionados podrán ver en los próximos meses, con la colaboración entre ambas empresas viviendo uno de sus momentos más importantes.

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AEW vs CMLL, una rivalidad que sigue creciendo

Otro de los encuentros más esperados de la noche fue el choque entre Komander y Soberano Jr., un duelo que enfrentó directamente a representantes de AEW y del CMLL.

Ambos luchadores ofrecieron una exhibición aérea y de gran velocidad, demostrando por qué son considerados dos de los luchadores mexicanos más espectaculares de la actualidad. El enfrentamiento mantuvo la atención del público de principio a fin y dejando a Soberano como ganador tras un impresionante encuentro.

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¿Místico ya piensa en el 93 Aniversario?

Además de la actividad sobre el ring, Místico lanzó un mensaje al finalizar la función que encendió la expectativa de los aficionados al asegurar que espera un gran rival para el 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre.

La máxima figura del Consejo Mundial dejó abierta la puerta para un enfrentamiento de alto calibre en la función más importante del año para la llamada Catedral de la Lucha Libre, que se celebrará el próximo 18 de septiembre en la Arena México.