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Lucha

¡AEW de vuelta en la Catedral! Grand Slam México tendrá segunda edición en la Arena México

AEW Grand Slam regresa a la Arena México el 5 de Agosto | AEW
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:08 - 02 junio 2026
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La empresa estadounidense volverá a la Catedral de la Lucha Libre el próximo 5 de agosto

La empresa estadounidense All Elite Wrestling (AEW) confirmó de manera oficial su regreso a la Ciudad de México con una función que promete hacer historia en la Arena México.

A través de sus redes sociales, la compañía anunció que sus estrellas volverán a presentarse en la Catedral de la Lucha Libre, recinto que recibió por primera vez a la promoción en 2025 con el exitoso evento Grand Slam México.

Grand Slam México | X: @AEW

La función se llevará a cabo el próximo miércoles 5 de agosto en la Arena México, aunque por el momento no se han revelado los combates ni los luchadores que formarán parte del cartel.

Venta de boletos comenzará el 6 de junio

AEW también informó que la venta de boletos arrancará el próximo sábado 6 de junio, por lo que los aficionados podrán asegurar su lugar para una de las funciones internacionales más esperadas del año en tierras mexicanas.

Bandido levantando el campeonato mundial de AEW | Captura de pantalla de AEW

Se espera que en las próximas semanas la empresa revele más detalles sobre los talentos que viajarán a México para participar en el evento, el cual volverá a reunir a figuras de AEW con elementos del Consejo Mundial de Lucha Libre.

En el póster oficial se ven a MJF, actual Campeón Mundial AEW, Bandido, Thunder Rosa, Místico y Máscara Dorada, por lo que seguramente los veamos participar nuevamente en la 2.ª edición de AEW Grand Slam México

MJF se convierte en nuevo Campeón Mundial | X:dosdossolodos

Una alianza que sigue creciendo

El regreso de AEW a la Arena México confirma el fortalecimiento de la relación entre la empresa estadounidense y el CMLL, una alianza que ha permitido que luchadores de ambas promociones compartan cartelera y protagonismo en escenarios de gran relevancia.

Bandido vs. Andrade El Ídolo en Revolution | Poster de la lucha AEW

El talento mexicano ha tomado un rol protagónico en las últimas semanas para AEW, donde estrellas del pancracio nacional siguen demostrando todo su talento en el escenario internacional. 

Con la fecha ya confirmada, los aficionados mexicanos ya cuentan los días para una nueva noche de All Elite Wrestling en uno de los recintos más emblemáticos de la lucha libre mundial.

Místico es oficialmente parte del roster de AEW | AEW
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