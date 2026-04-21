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INAH suspende acceso en Teotihuacán tras balacera en la Pirámide de la Luna

La zona permanecerá cerrada hasta nuevo aviso mientras continúan las investigaciones./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 23:05 - 20 abril 2026
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La zona arqueológica de Teotihuacán permanecerá cerrada hasta nuevo aviso tras el ataque armado que dejó muertos y heridos

La Zona Arqueológica de Teotihuacán permanecerá cerrada al público luego de la balacera registrada la mañana del 20 de abril de 2026 en la Pirámide de la Luna, un hecho que dejó personas fallecidas y varios heridos, además de generar pánico entre visitantes nacionales y extranjeros.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó la medida a través de una tarjeta informativa difundida en redes sociales, en la que pidió comprensión a quienes planeaban visitar el sitio.

“El INAH, a través del Centro INAH Estado de México informa que la Zona Arqueológica de Teotihuacán permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Se agradece la comprensión del público visitante”.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió cuando un hombre subió a la estructura y desde la segunda plataforma comenzó a disparar contra personas que se encontraban en el lugar, lo que desató momentos de caos.

Visitantes vivieron momentos de pánico durante el ataque en la zona arqueológica./ X

El saldo preliminar señala que hubo tres personas fallecidas, entre ellas dos turistas canadienses y el agresor, además de varios lesionados que fueron atendidos por servicios de emergencia tras el operativo desplegado en la zona.

¿Qué pasó en la Pirámide de la Luna?

Testimonios y videos difundidos en redes sociales muestran la confusión que se vivió durante el ataque. Visitantes intentaban resguardarse o salir del lugar mientras se escuchaban las detonaciones.

En una de las grabaciones se escucha a una mujer gritar: “llamen a la policía”, mientras otras personas corren para ponerse a salvo. La escena refleja el impacto inmediato que generó el tiroteo en uno de los puntos más visitados del sitio arqueológico.

También trascendió que al menos 15 personas se arrojaron desde lo alto de la pirámide en un intento por escapar, lo que provocó lesiones como fracturas y golpes, aunque las autoridades no han precisado el número exacto de afectados por esta situación.

¿Hasta cuándo estará cerrado Teotihuacán?

Tras los hechos, autoridades estatales y municipales implementaron un operativo de seguridad para asegurar el área y permitir el trabajo de los peritos, lo que derivó en el cierre total del sitio.

Hasta ahora, el INAH no ha informado una fecha para la reapertura, por lo que el acceso permanecerá restringido mientras continúan las investigaciones y se garantiza la seguridad en la zona.

El INAH anunció el cierre de Teotihuacán tras la balacera registrada en la Pirámide de la Luna./ X
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