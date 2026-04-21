Gobierno de México traslada a 13 turistas extranjeros tras balacera en Teotihuacán

Tras la balacera ocurrida el 20 de abril de 2026 en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, el Gobierno de México inició el traslado y atención médica de 13 personas lesionadas, en su mayoría turistas extranjeros.

El Gabinete de Seguridad informó que, tras el reporte de detonaciones, se activaron protocolos de emergencia para coordinar la atención médica y el acompañamiento de las víctimas, quienes fueron llevadas a distintos hospitales de la región.

Entre los heridos se encuentran ciudadanos de Colombia, Canadá, Rusia, Brasil y Estados Unidos, lo que obligó a mantener comunicación con autoridades internacionales para brindar apoyo consular.

Además, se confirmó que entre las víctimas hay dos menores de edad, lo que ha generado mayor preocupación por el alcance del ataque en uno de los sitios turísticos más importantes del país.

La lista incluye personas de Colombia, Estados Unidos, Brasil, Rusia y Canadá afectadas por la balacera./ X: @InfoMedioNews

¿Quiénes son los heridos de la balacera en Teotihuacán?

La lista difundida por autoridades incluye a Gerónimo González Castro, colombiano de 6 años, con dos impactos de bala en tibia y peroné derecho; Dayana Paola Castro Calderón, colombiana de 37 años, con heridas en rótula izquierda y glúteo derecho; y Delicia Li de Yong, canadiense de 29 años, con lesión en la región supra escapular.

También se reporta a Maikol Michelle Mitrocil, ruso de 32 años, con impacto en fémur; Luisa Fernanda Puentes Álzate, colombiana de 22 años, con lesiones musculoesqueléticas; y Francis Arlette Rivero, brasileña de 55 años, con el mismo tipo de afectaciones.

Tras los lamentables hechos ocurridos en Teotihuacán, se activaron de inmediato los protocolos de atención y coordinación interinstitucional para el traslado de 13 personas de diferentes nacionalidades que resultaron con lesiones, quienes fueron atendidas en distintos hospitales… pic.twitter.com/8LBZBT3GZY — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 21, 2026

En la lista aparecen además Jaslin Landaverde, estadounidense de 26 años; Gregoire Magadini, de 38; y Alejandra Graciano, de 34, todos con lesiones musculoesqueléticas, así como Jalen Aybar, de 27 años, con dermoabrasión.

Entre los casos más delicados también se encuentra Leticia Mondes Foista, brasileña de 13 años, con herida por arma de fuego; además de Alex Daniel Marco Witz, estadounidense de 29 años, con lesión en la mano izquierda, y Barriet-D Marco Witz, de 61 años, con herida en el muslo izquierdo y posible complicación adicional.

¿Qué apoyo brindan las autoridades?

Las autoridades señalaron que se mantiene un seguimiento puntual a cada caso y que personal de distintas dependencias federales se encuentra acompañando a las víctimas y sus familias durante su atención médica.

Como parte de este apoyo, se habilitó una línea directa de atención. “Para brindar atención a víctimas y acompañamiento, se encuentra disponible la línea de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: 5510002000 ext. 57508 @CEAVmex“.

Además, la Secretaría de Gobernación, junto con otras dependencias, mantiene contacto con embajadas para coordinar la asistencia a los turistas afectados.