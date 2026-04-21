Día Internacional de José José: por qué se celebra el 20 de abril y cómo lo recuerdan en Clavería

Cada 20 de abril, los seguidores de José José encuentran un motivo especial para recordarlo. Aunque no se trata de una fecha oficial en el calendario, con el paso de los años se ha consolidado como el llamado Día Internacional de José José, una celebración que tiene su origen en una de sus canciones más icónicas.

La razón detrás de esta fecha está directamente relacionada con el tema “Me vas a echar de menos”, en cuya letra se menciona el 20 de abril. Este detalle fue suficiente para que los fans adoptaran el día como un homenaje al llamado “Príncipe de la Canción”.

En la Ciudad de México, uno de los puntos más representativos para esta conmemoración es el Parque de la China, ubicado en la colonia Clavería, en Azcapotzalco, lugar donde el cantante pasó parte de su vida y que hoy funciona como sitio de encuentro para sus seguidores.

Seguidores interpretan canciones como “El triste” y “Almohada” durante la conmemoración./ Georgina Sánchez

Cada año, decenas de personas se reúnen en este espacio para cantar sus canciones, recordar su legado y compartir anécdotas sobre su carrera. No se trata de un evento oficial, sino de una reunión espontánea que refleja el cariño que el público sigue teniendo por el artista.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de José José el 20 de abril?

El origen de esta fecha está en la conexión emocional que los fans hicieron con la canción “Me vas a echar de menos”. La mención del día dentro de la letra fue suficiente para convertirlo en un símbolo dentro de su comunidad de seguidores.

Con el tiempo, la fecha fue tomando fuerza en redes sociales y en reuniones presenciales, hasta convertirse en una especie de tradición no oficial que se repite cada año.

Más allá de una declaración formal, lo que mantiene viva esta celebración es el impacto que tuvo José José en la música en español y la forma en que sus canciones siguen conectando con distintas generaciones.

La fecha está ligada a la canción “Me vas a echar de menos”, donde se menciona el 20 de abril./ Georgina Sánchez

¿Cómo lo recuerdan sus fans en Clavería?

En el Parque de la China, los asistentes suelen llevar bocinas, micrófonos e incluso karaoke para interpretar los éxitos del cantante. Temas como “El triste”, “Almohada” y “Gavilán o paloma” se escuchan durante la jornada.

El ambiente suele ser familiar y cargado de nostalgia, donde no faltan quienes llegan con fotografías, flores o recuerdos del artista. Algunos incluso visitan la estatua dedicada a José José en ese mismo lugar.

Esta tradición demuestra que, a pesar del paso del tiempo, la figura del intérprete sigue vigente en la cultura popular. Su voz y sus letras continúan siendo un punto de encuentro para quienes encuentran en su música una forma de expresar emociones.