¿Está cerrado Teotihuacán hoy tras balacera en la Pirámide de la Luna? Esto se sabe

Luego de la balacera registrada el lunes 20 de abril de 2026 en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, surgieron dudas entre visitantes y turistas sobre si el sitio permanecería abierto al público. El ataque, ocurrido en la zona de la Pirámide de la Luna, dejó dos personas sin vida y varios lesionados, lo que provocó una inmediata movilización de autoridades.

Tras los hechos, usuarios en redes sociales comenzaron a cuestionar el estatus del recinto, uno de los más visitados del país. La incertidumbre creció debido a la presencia de fuerzas de seguridad y al cierre temporal de algunas áreas para realizar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con las autoridades actuaron de inmediato para asegurar la zona y permitir el trabajo de peritos, así como la atención a las personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos.

Autoridades resguardaron la zona de la Pirámide de la Luna mientras se realizaban las investigaciones./ RS

¿Está abierta la zona arqueológica de Teotihuacán?

Tras el incidente, la zona arqueológica tuvo restricciones momentáneas mientras se llevaban a cabo las diligencias. Sin embargo, las autoridades indicaron que estas medidas forman parte de los protocolos de seguridad ante un evento de esta magnitud.

El acceso al sitio puede variar dependiendo del avance de las investigaciones y de las condiciones de seguridad, por lo que se recomienda a los visitantes mantenerse informados a través de canales oficiales antes de acudir.

Además, el resguardo de la zona busca garantizar tanto la seguridad de los turistas como la preservación del sitio, considerado patrimonio cultural de México.

Visitantes fueron desalojados temporalmente tras el ataque armado en uno de los sitios turísticos más importantes del país./ RS

¿Qué dijeron las autoridades tras la balacera?

Tras el ataque, distintas dependencias reforzaron la vigilancia en el área. Elementos de seguridad estatal y federal se desplegaron en el sitio, mientras se realizaban las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

El hecho también generó un llamado a revisar los protocolos de seguridad en espacios turísticos de alta afluencia, especialmente en zonas arqueológicas donde diariamente se concentran visitantes nacionales y extranjeros.

Por ahora, el caso continúa bajo investigación y las autoridades mantienen presencia en el lugar. La reapertura total y condiciones de acceso dependerán de los avances en las indagatorias y de las medidas implementadas para evitar un nuevo incidente.