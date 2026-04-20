Testigo narra cómo fue la balacera en Teotihuacán:"Se escucharon más de 20 disparos"

El ataque armado registrado en la Zona Arqueológica de Teotihuacán el pasado 20 de abril de 2026 sigue revelando detalles impactantes. Una testigo identificada como Laura compartió su experiencia sobre lo ocurrido, describiendo el momento en que un hombre comenzó a disparar desde lo alto de la Pirámide de la Luna, generando pánico entre los visitantes.

De acuerdo con su testimonio, difundido por TELEDIARIO, los primeros disparos se escucharon desde que ella ingresaba al recinto.

“Desde que iba entrando en la puerta, se empezaron a escuchar detonaciones esporádicas; se escucharon más de 20. Primero fueron esporádicas, después, una tras otra, luego esporádicas”, relató.

Testigo captó el momento en que el agresor realizaba disparos desde la Pirámide de la Luna en Teotihuacán./ Telediario

La mujer explicó que se encontraba cerca de la Puerta 3 cuando decidió grabar lo que ocurría. A la distancia, logró identificar al agresor en la parte alta de la pirámide, desde donde realizaba los disparos, mientras decenas de personas intentaban ponerse a salvo.

¿Cómo se vivieron los momentos de terror en la pirámide?

Según Laura, la escena fue aún más alarmante cuando notó que el atacante mantenía a varias personas retenidas en lo alto de la estructura. En medio del caos, observó cómo el sujeto permitió descender a algunas personas, lo que aumentó la tensión entre quienes se encontraban en la zona.

“Vi al chico que estaba disparando arriba en la pirámide y sí, pues había mucha gente, había tenido como rehenes. Al poco tiempo yo vi que dejó bajar a una persona, a una chica, la dejó bajar; por un momento pensé que le iba a disparar por la espalda, pero no, gracias a Dios la dejó”.

Imágenes muestran a personas descendiendo de la estructura tras disparos en Teotihuacán./ x:@ManOfTheLibrary

Minutos después, continuó el descenso de otro visitante, aunque el miedo no desaparecía. “Al poco rato dejó bajar a un chico, pero los rehenes ahí seguían; de hecho, había una persona que yo pensé que era un policía, pero no”.

¿Qué se sabe del ataque y las víctimas?

La testigo también relató que, al revisar el video que grabó, se dio cuenta de que una de las personas en la pirámide era en realidad una turista herida. “Ya viendo el video que tomé, era un turista, una turista que le disparó y estaba bueno, como a mitad de la pirámide, pues acostada, pues porque pues sí estaba mal”.

El testimonio de la visitante ayuda a reconstruir cómo ocurrieron los hechos durante la balacera./ RS