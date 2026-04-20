¿Registraron tu CURP con otro número telefónico? Así puedes saberlo y qué hacer

La posibilidad de que alguien use tu CURP para registrar una línea telefónica sin tu consentimiento ya no es un tema lejano. En México, este tipo de situaciones ha generado preocupación entre usuarios que buscan tener control sobre sus datos personales y evitar problemas mayores, como fraudes o implicaciones legales.

Con el avance de los sistemas de registro en telecomunicaciones, hoy es posible consultar cuántas líneas telefónicas están asociadas a tu identidad. Esta herramienta se ha vuelto fundamental, sobre todo en un entorno donde el robo de identidad sigue siendo una amenaza latente.

Aunque muchos no lo saben, el proceso para verificar esta información es más sencillo de lo que parece. Basta con contar con tu CURP y acceder a las plataformas habilitadas para este fin. En cuestión de minutos puedes saber si todo está en orden o si hay algo que no cuadra.

Si encuentras un número desconocido, es importante actuar de inmediato para evitar problemas legales o financieros./ RS

¿Cómo consultar las líneas registradas con tu CURP?

Para hacer la revisión, debes ingresar al portal correspondiente y capturar tu CURP. El sistema te mostrará un listado con los números telefónicos que están dados de alta a tu nombre, lo que permite identificar rápidamente si existe alguna irregularidad.

Este servicio es gratuito y está disponible en línea, por lo que puedes consultarlo desde tu celular o computadora sin necesidad de hacer trámites complicados. Lo importante es revisar con calma cada uno de los registros.

Si todos los números coinciden con los que utilizas, puedes estar tranquilo. Pero si aparece algún número desconocido, es una señal de alerta que no debes ignorar.

El control de tus datos personales es clave para prevenir el robo de identidad en México./ RS

¿Qué hacer si detectas un número que no es tuyo?

En caso de encontrar una línea que no reconoces, lo primero es contactar a la compañía telefónica que la tiene registrada. Ellos deberán iniciar una revisión del caso y, si se confirma que no autorizaste ese registro, proceder con la cancelación.

También es recomendable acudir o reportar el caso ante las autoridades correspondientes, ya que el uso indebido de tu CURP podría estar relacionado con actividades ilícitas. Dejar constancia de la situación es clave para protegerte.

Por otro lado, conviene reforzar medidas básicas como no compartir tu información personal en sitios poco confiables y mantener un control constante sobre tus datos. Muchas veces, estos problemas comienzan con filtraciones o descuidos.