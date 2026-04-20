VIDEO: Revelan momento del asesinato a miembros del staff de Sin Senos Sí Hay Paraíso

El trágico atentado contra integrantes de la producción de la serie colombiana Sin Senos Sí Hay Paraíso sigue conmocionando, luego de que se difundiera un video que muestra el momento exacto del ataque con arma blanca contra uno de los miembros del staff que perdió la vida.

En el video se observa que un hombre, sin mediar palabra, ataca a un integrante del staff de la serie/X: @NOTICIASEDL

Así ocurrió la agresión en Bogotá

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado sábado 18 de abril, a las afueras del Instituto Roosevelt, ubicado en Santa Fe, Bogotá, Colombia.

De acuerdo con grabaciones de cámaras de seguridad, se observa a Nicolás, productor de transporte de la serie, recargado sobre una reja, aparentemente conversando con una mujer que se encontraba dentro de las instalaciones.

En el fondo aparece un joven vestido de negro y con gorra, quien pasa en una primera instancia. Sin embargo, segundos después regresa, busca algo entre sus ropas y, sin mediar palabra, ataca al miembro de producción, provocándole una herida con arma blanca en el cuello.

Intentó huir de su atacante

Tras la agresión, Nicolás —quien vestía una playera amarilla— corre intentando alejarse, mientras el agresor lo persigue fuera del ángulo de la cámara.

En otras grabaciones se observa que compañeros de la víctima salen a la calle para auxiliarlo y tratar de detener al atacante, quien presuntamente era una persona en situación de calle.

Una de las víctimas se observa que se tiró al piso luego del ataque con arma blanca/X: @NOTICIASEDL

Víctima regresó herida antes de desplomarse

En la parte final del video, difundido por medios colombianos, se aprecia que Nicolás regresa por su propio pie a las instalaciones del Instituto, con la ropa visiblemente manchada de sangre.

El joven muestra signos de debilidad y termina recargándose sobre una barda, mientras el agresor es perseguido por integrantes de la producción.

Saldo: tres muertos y un herido

De acuerdo con autoridades colombianas, el saldo del ataque fue de tres personas muertas —dos integrantes del staff y el presunto agresor—, además de un herido.



Víctimas mortales del ataque José Cubillos García, de 23 años (atacante)

Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años , productor de transporte en Sin Senos Sí Hay Paraíso

Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, conductor de un vehículo oficial de producción

El agresor fue perseguido por compañeros de la víctima, muriendo también en el lugar/X: @NOTICIASEDL

Detenciones tras el ataque

Por estos hechos, cuatro personas fueron detenidas, todas vinculadas a la producción de la serie, como parte de las investigaciones por su posible participación en la muerte del agresor.

Horas más tarde, dos de ellas fueron liberadas.