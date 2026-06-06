Liga MX revela XI ideal sin jugadores del América; Cruz Azul, Chivas y Pumas dominan

La Liga MX dio a conocer el XI ideal del Clausura 2026, una selección que reconoce a los futbolistas más destacados del semestre y que ha generado conversación por una ausencia notable: ningún jugador del Club América logró colarse en la alineación.

André Jardine como entrenador del América | MEXSPORT

Tras un torneo lleno de sorpresas, rendimientos irregulares y equipos que superaron expectativas, el once ideal refleja el protagonismo de clubes como Cruz Azul, Chivas y Pumas, que dominaron tanto en resultados como en desempeño individual. La Máquina, en particular, fue uno de los conjuntos más consistentes del campeonato.

El caso del América contrasta con esta tendencia. Las Águilas atravesaron un semestre complicado marcado por altibajos, lesiones y salidas importantes como las de Álvaro Fidalgo y Saint-Maximin, factores que terminaron por alejarlos de los primeros planos y, en consecuencia, del reconocimiento individual.

Joel Huiqui tras coronarse con Cruz Azul en el Clausura 2026 | IMAGO 7

A través de sus plataformas oficiales, la Liga MX compartió la alineación ideal del torneo, destacando a jugadores que marcaron diferencia jornada tras jornada, independientemente de los colores que defienden.

En la portería aparece Keylor Navas, quien fue pieza clave para que Pumas alcanzara la final del futbol mexicano. El guardameta costarricense mostró experiencia y liderazgo bajo los tres palos, convirtiéndose en uno de los fichajes más influyentes del semestre.

Keylor Navas, portero de Pumas, en la Final de Ida frente a Cruz Azul | MEXPORT

La defensa está conformada por Richard Ledezma y Diego Campillo de Chivas, junto a Eduardo Bauermann de Pachuca y Willer Ditta de Cruz Azul. Esta línea destacó por su solidez, regularidad y capacidad para contener a algunos de los ataques más peligrosos del torneo.

Richard Ledezma | IMAGO7

En el mediocampo, Cruz Azul vuelve a tomar protagonismo con Charly Rodríguez y Rodolfo Rotondi, acompañados por Robert Kenedy de Pachuca, quienes aportaron equilibrio, creatividad y presencia ofensiva a sus respectivos equipos.

En la delantera, el XI ideal se completa con Joao Pedro de Atlético de San Luis, Hormiga González de Chivas y Jordan Carrillo de Pumas, tres futbolistas que sobresalieron por su capacidad goleadora y desequilibrio en el último tercio del campo.

Joao Pedro besa el balón antes de cobrar penal ante Juárez | Imago7

Finalmente, el reconocimiento al mejor director técnico fue para Efraín Juárez, estratega de Pumas, quien pese a las críticas iniciales logró consolidar un proyecto competitivo que llevó a su equipo hasta la final. Su trabajo fue clave para que los universitarios se posicionaran como uno de los protagonistas del Clausura 2026.