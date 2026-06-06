Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liga MX revela XI ideal sin jugadores del América; Cruz Azul, Chivas y Pumas dominan

Jugadores de Chivas en el partido contra Cruz Azul en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Jugadores de Chivas en el partido contra Cruz Azul en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Aldo Martínez
Aldo Martínez 07:51 - 06 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Efraín Juárez fue elegido como el mejor director técnico del Clausura 2026 tras llevar a Pumas a la final

La Liga MX dio a conocer el XI ideal del Clausura 2026, una selección que reconoce a los futbolistas más destacados del semestre y que ha generado conversación por una ausencia notable: ningún jugador del Club América logró colarse en la alineación.

André Jardine como entrenador del América | MEXSPORT

Tras un torneo lleno de sorpresas, rendimientos irregulares y equipos que superaron expectativas, el once ideal refleja el protagonismo de clubes como Cruz Azul, Chivas y Pumas, que dominaron tanto en resultados como en desempeño individual. La Máquina, en particular, fue uno de los conjuntos más consistentes del campeonato.

El caso del América contrasta con esta tendencia. Las Águilas atravesaron un semestre complicado marcado por altibajos, lesiones y salidas importantes como las de Álvaro Fidalgo y Saint-Maximin, factores que terminaron por alejarlos de los primeros planos y, en consecuencia, del reconocimiento individual.

Joel Huiqui tras coronarse con Cruz Azul en el Clausura 2026 | IMAGO 7
Joel Huiqui tras coronarse con Cruz Azul en el Clausura 2026 | IMAGO 7

A través de sus plataformas oficiales, la Liga MX compartió la alineación ideal del torneo, destacando a jugadores que marcaron diferencia jornada tras jornada, independientemente de los colores que defienden.

En la portería aparece Keylor Navas, quien fue pieza clave para que Pumas alcanzara la final del futbol mexicano. El guardameta costarricense mostró experiencia y liderazgo bajo los tres palos, convirtiéndose en uno de los fichajes más influyentes del semestre.

Keylor Navas, portero de Pumas, en la Final de Ida frente a Cruz Azul | MEXPORT
Keylor Navas, portero de Pumas, en la Final de Ida frente a Cruz Azul | MEXPORT

La defensa está conformada por Richard Ledezma y Diego Campillo de Chivas, junto a Eduardo Bauermann de Pachuca y Willer Ditta de Cruz Azul. Esta línea destacó por su solidez, regularidad y capacidad para contener a algunos de los ataques más peligrosos del torneo.

Richard Ledezma | IMAGO7

En el mediocampo, Cruz Azul vuelve a tomar protagonismo con Charly Rodríguez y Rodolfo Rotondi, acompañados por Robert Kenedy de Pachuca, quienes aportaron equilibrio, creatividad y presencia ofensiva a sus respectivos equipos.

En la delantera, el XI ideal se completa con Joao Pedro de Atlético de San Luis, Hormiga González de Chivas y Jordan Carrillo de Pumas, tres futbolistas que sobresalieron por su capacidad goleadora y desequilibrio en el último tercio del campo.

Joao Pedro besa el balón antes de cobrar penal ante Juárez | Imago7

Finalmente, el reconocimiento al mejor director técnico fue para Efraín Juárez, estratega de Pumas, quien pese a las críticas iniciales logró consolidar un proyecto competitivo que llevó a su equipo hasta la final. Su trabajo fue clave para que los universitarios se posicionaran como uno de los protagonistas del Clausura 2026.

Efraín Juárez en el partido Cruz Azul contra Pumas | MEXSPORT
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Liga MX
Lo Último
12:20 Gran Premio de Mónaco 2026: horario y dónde ver EN VIVO la carrera de Fórmula 1
12:04 VIDEO: Autobús con estudiantes vuelca en la autopista México-Puebla; hay 40 lesionados
12:01 Promedio de edad de la Selección Mexicana
11:48 Los 5 mejores juegos amistosos en la última semana previa al Mundial 2026
11:40 Estados Unidos no ha dado visas a dirigentes iraníes para el Mundial 2026
11:14 Mundial 2026: estos estados tendrán Fan Fest gratuitos para ver los partidos
11:10 Mirra Andreeva hace historia y gana Roland Garros a sus 19 años
10:59 Bélgica aplasta a Túnez y llega con todo a la Copa del Mundo
10:40 ¡Cerrado! Kevin Castañeda se convierte en el primer refuerzo de Chivas rumbo al Apertura 2026
10:25 ¿Cuándo y contra quién debuta Brasil en el Mundial 2026?