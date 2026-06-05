Luis Miguel Salvador deja a los Venados tras casi 8 años como director deportivo

Luis Miguel Salvador ha dado un paso de costado después de casi 8 años como director deportivo en los Venados de la Liga Expansión MX, en aquel entonces cuando existía el Ascenso y Descenso, y llegaba en busca de mantener al equipo con solidez ante los problemas porcentuales.

¿Cómo le fue en Venados?

El exmundialista que inició su gestión en el Clausura 2019 y tras ese periodo hasta la fecha; el directivo se va dejando al equipo con el récord de puntos en el Clausura 2024 llegando a 32 unidades, empatando las mismas unidades que ya tenía la franquicia.

Luis Miguel Salvador, ahora exdirectivo de Venados l IMAGO7

Mientras que logró llegar a seis series de Cuartos de Final y cinco Reclasificaciones; sin embargo, en los últimos años prácticamente era un mantenerse vivos, debido a la falta de Ascenso y Descenso que restó emoción a los equipos con la Liga Expansión MX.

¿Cuál fue su mensaje de despedida?

“Después de varios meses de reflexión y análisis junto a mi familia, así como de diversas conversaciones con el dueño del equipo, el Sr. Rodolfo Rosas (@oforosas) he tomado la decisión de dejar mi cargo como Director Deportivo de @venadosfc”, inició escribiendo en su cuenta en redes sociales.

Venados en Liga de Expansión| Imago7

Menciona que fue una situación de meditación para tomar la decisión final: “Esta decisión no ha sido fácil y ha sido tomada con el objetivo de poder atender asuntos personales y prepararme para futuros retos profesionales.

Miguel Salvador lanzó sus agradecimientos: “Agradezco profundamente al Sr. Rodolfo Rosas por la confianza, el apoyo y la oportunidad de haber formado parte de esta Institución, así como el compromiso de Jugadores, Cuerpo Técnico, Directiva y Afición durante esta etapa.”

Luis Miguel Salvador, presidente deportivo del Monterrey. FOTO: JOEL BRAVO

“Muchas gracias a Cacho (@cachopuerto), Mike (@mike_fdz85) y Sergio (@cabrio7) por tantas horas de trabajo, de platicas y de debates buscando lo mejor para el Club y tratando de aportar al Futbol Mexicano.Me llevo grandes experiencias, recuerdos y amigos.”