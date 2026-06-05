Luis Miguel Salvador deja a los Venados tras casi 8 años como director deportivo
Luis Miguel Salvador ha dado un paso de costado después de casi 8 años como director deportivo en los Venados de la Liga Expansión MX, en aquel entonces cuando existía el Ascenso y Descenso, y llegaba en busca de mantener al equipo con solidez ante los problemas porcentuales.
¿Cómo le fue en Venados?
El exmundialista que inició su gestión en el Clausura 2019 y tras ese periodo hasta la fecha; el directivo se va dejando al equipo con el récord de puntos en el Clausura 2024 llegando a 32 unidades, empatando las mismas unidades que ya tenía la franquicia.
Mientras que logró llegar a seis series de Cuartos de Final y cinco Reclasificaciones; sin embargo, en los últimos años prácticamente era un mantenerse vivos, debido a la falta de Ascenso y Descenso que restó emoción a los equipos con la Liga Expansión MX.
¿Cuál fue su mensaje de despedida?
“Después de varios meses de reflexión y análisis junto a mi familia, así como de diversas conversaciones con el dueño del equipo, el Sr. Rodolfo Rosas (@oforosas) he tomado la decisión de dejar mi cargo como Director Deportivo de @venadosfc”, inició escribiendo en su cuenta en redes sociales.
Menciona que fue una situación de meditación para tomar la decisión final: “Esta decisión no ha sido fácil y ha sido tomada con el objetivo de poder atender asuntos personales y prepararme para futuros retos profesionales.
Miguel Salvador lanzó sus agradecimientos: “Agradezco profundamente al Sr. Rodolfo Rosas por la confianza, el apoyo y la oportunidad de haber formado parte de esta Institución, así como el compromiso de Jugadores, Cuerpo Técnico, Directiva y Afición durante esta etapa.”
“Muchas gracias a Cacho (@cachopuerto), Mike (@mike_fdz85) y Sergio (@cabrio7) por tantas horas de trabajo, de platicas y de debates buscando lo mejor para el Club y tratando de aportar al Futbol Mexicano.Me llevo grandes experiencias, recuerdos y amigos.”
Finalmente, catapultó: “Asimismo, agradezco mucho la invitación que me hizo el Sr. Rodolfo Rosas para formar parte del Consejo del Club, misma que estaré valorando en los próximos días, con la intención de continuar aportando para el crecimiento y fortalecimiento del Club. Gracias por todo!!!”.