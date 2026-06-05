Cruz Azul se prepara para la Liga de Expansión y fortalecer el proyecto

El proyecto de Cruz Azul en la Liga de Expansión continúa tomando forma y cada vez son más los detalles que se definen para el regreso de la institución celeste a esta categoría.

La directiva trabaja en la adecuación del estadio de Ciudad Cooperativa, Hidalgo, inmueble que será la casa del equipo una vez que arranque su participación en la división de plata del futbol mexicano.

Desde la recuperación de la planta y de la propia Ciudad Cooperativa, se han realizado diversas mejoras con el objetivo de que el inmueble cumpla con los requisitos necesarios para albergar los encuentros del conjunto cementero.

La afición de Cruz Azul invadió la Ciudad Cooperativa en Hidalgo | CAPTURA

Nuevos horizontes en La Noria

Aunque los partidos como local se disputarán en Hidalgo, el equipo mantendrá su base de operaciones en las instalaciones de La Noria, donde realizará sus entrenamientos y preparación semanal.

Otro de los temas que sigue en análisis es la elección del director técnico que encabezará el proyecto. La directiva todavía no toma una decisión definitiva y también evalúa quiénes integrarán el cuerpo técnico que acompañará al estratega.

Escudo del Cruz Azul l X:CruzAzul

En cuanto al plantel, la institución se encuentra revisando qué futbolistas juveniles formarán parte de esta nueva etapa. La intención es que varios elementos de fuerzas básicas tengan la oportunidad de sumar minutos y continuar su desarrollo dentro de la estructura celeste.