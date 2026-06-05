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Futbol

¿Regresa a Cruz Azul? Giorgos Giakoumakis no seguirá en el PAOK

Giorgos Giakoumakis con Cruz Aul | IMAGO7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 08:03 - 05 junio 2026
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El griego buscaría seguir en el futbol de Europa luego de terminar su préstamo

Aunque su préstamo con el PAOK de Grecia está cerca de finalizar, el regreso de Giorgos Giakoumakis a Cruz Azul y a la Liga MX parece ser lejano.

Giorgos Giakoumakis con PAOK | AP

El delantero griego, quien actualmente juega cedido en el conjunto helénico, tiene como prioridad mantenerse en el futbol europeo y no contempla regresar a la Liga MX una vez que concluya su cesión el próximo 30 de junio.

Durante su estancia con el PAOK, Giakoumakis logró marcar goles importantes, aunque también sufrió una lesión que frenó parte de su actividad. 

Giorgos Giakoumakis con Cruz Azul | IMAGO7

A pesar de ello, el atacante mantiene mercado en Europa y su intención es continuar su carrera en el Viejo Continente.

Del lado de Cruz Azul tampoco existe interés en reincorporarlo al plantel. 

Giorgos Giakoumakis

Y es que, cabe señalar que el griego no entra en los planes deportivos de La Máquina para el próximo torneo, incluso la directiva celeste se encuentra en la búsqueda de un centro delantero para reforzar la plantilla.

La prioridad de ambas partes es encontrar una solución definitiva que evite el retorno del atacante a La Noria. 

Por ello, Cruz Azul y PAOK trabajan para alcanzar un acuerdo de compra que ronde entre los 5 y 6 MDD, cifra que podría concretarse mediante un esquema de pagos.

Giorgos Giakoumakis con el PAOK | X:@PAOK_FC
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