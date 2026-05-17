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Futbol

Tepatitlán F.C. es campeón de la Liga de Expansión MX al vencer a la Jaiba Brava

Jugadores de Tepatitlán FC festejando | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 21:30 - 16 mayo 2026
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El Tepa derrotó a Jaiba Brava en la gran final y levantó el título gracias a un gol decisivo de Omar Islas

Tepatitlán FC escribió una noche histórica tras proclamarse campeón de la Liga de Expansión MX luego de vencer 1-0 en el marcador global a Jaiba Brava.

El conjunto alteño logró imponerse en una serie sumamente cerrada y terminó acabando con la impresionante racha de la Jaiba Brava, equipo que llegaba a la final con 11 partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Omar Islas marcó el gol del campeonato

El héroe de la noche fue Omar Islas, quien anotó el único gol de toda la final para darle el campeonato al Tepa.

Jugadores de Tepatitlán y Jaiba Brava peleando por el balón | MEXSPORT
Jugadores de Tepatitlán y Jaiba Brava peleando por el balón | MEXSPORT

La anotación terminó siendo definitiva en una eliminatoria donde Tepatitlán mostró carácter, orden defensivo y mucha intensidad para contener a uno de los equipos más fuertes del torneo.

Después del gol, el cuadro jalisciense resistió la presión ofensiva de Jaiba Brava hasta asegurar el silbatazo final.

Jugadores de la Jaiba Brava tristes por perder | MEXSPORT
Jugadores de la Jaiba Brava tristes por perder | MEXSPORT

Tepatitlán frenó a una Jaiba Brava que parecía imparable

La Jaiba Brava llegaba como favorita después de mantener una larga racha positiva durante la liguilla y gran parte del cierre de torneo.

Sin embargo, Tepatitlán nunca dejó de competir y terminó encontrando la forma de romper el invicto tampiqueño justo en el escenario más importante de la temporada. El conjunto alteño suma un nuevo campeonato a su historia y vuelve a colocarse entre los protagonistas de la Liga de Expansión MX.

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