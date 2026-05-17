Tepatitlán F.C. es campeón de la Liga de Expansión MX al vencer a la Jaiba Brava
Tepatitlán FC escribió una noche histórica tras proclamarse campeón de la Liga de Expansión MX luego de vencer 1-0 en el marcador global a Jaiba Brava.
El conjunto alteño logró imponerse en una serie sumamente cerrada y terminó acabando con la impresionante racha de la Jaiba Brava, equipo que llegaba a la final con 11 partidos consecutivos sin conocer la derrota.
Omar Islas marcó el gol del campeonato
El héroe de la noche fue Omar Islas, quien anotó el único gol de toda la final para darle el campeonato al Tepa.
La anotación terminó siendo definitiva en una eliminatoria donde Tepatitlán mostró carácter, orden defensivo y mucha intensidad para contener a uno de los equipos más fuertes del torneo.
Después del gol, el cuadro jalisciense resistió la presión ofensiva de Jaiba Brava hasta asegurar el silbatazo final.
Tepatitlán frenó a una Jaiba Brava que parecía imparable
La Jaiba Brava llegaba como favorita después de mantener una larga racha positiva durante la liguilla y gran parte del cierre de torneo.
Sin embargo, Tepatitlán nunca dejó de competir y terminó encontrando la forma de romper el invicto tampiqueño justo en el escenario más importante de la temporada. El conjunto alteño suma un nuevo campeonato a su historia y vuelve a colocarse entre los protagonistas de la Liga de Expansión MX.
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