Tepatitlán F.C. es campeón de la Liga de Expansión MX al vencer a la Jaiba Brava

Tepatitlán FC escribió una noche histórica tras proclamarse campeón de la Liga de Expansión MX luego de vencer 1-0 en el marcador global a Jaiba Brava.

El conjunto alteño logró imponerse en una serie sumamente cerrada y terminó acabando con la impresionante racha de la Jaiba Brava, equipo que llegaba a la final con 11 partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Omar Islas marcó el gol del campeonato

El héroe de la noche fue Omar Islas, quien anotó el único gol de toda la final para darle el campeonato al Tepa.

Jugadores de Tepatitlán y Jaiba Brava peleando por el balón | MEXSPORT

La anotación terminó siendo definitiva en una eliminatoria donde Tepatitlán mostró carácter, orden defensivo y mucha intensidad para contener a uno de los equipos más fuertes del torneo.

Después del gol, el cuadro jalisciense resistió la presión ofensiva de Jaiba Brava hasta asegurar el silbatazo final.

Jugadores de la Jaiba Brava tristes por perder | MEXSPORT

Tepatitlán frenó a una Jaiba Brava que parecía imparable

La Jaiba Brava llegaba como favorita después de mantener una larga racha positiva durante la liguilla y gran parte del cierre de torneo.