¡Nada para nadie! Jaiba Brava y Tepatitlán empatan en la Ida de la Final de la Liga de Expansión

La moneda sigue en el aire. El primer capítulo de la Gran Final del Clausura 2026 terminó con un empate 0-0 entre la Jaiba Brava del Tampico-Madero y el Tepatitlán FC, en un encuentro marcado por la intensidad defensiva y la polémica arbitral que deja al vigente campeón contra las cuerdas para el partido de vuelta.

Jaiba Brava vs Tepatitlán | IMAGO7

Desde el silbatazo inicial en el Estadio Tamaulipas, el conjunto celeste buscó controlar el ritmo del partido poblando el mediocampo con Pablo Saldívar y Sergio "La Morsa" Flores. Sin embargo, los Alteños de Tepatitlán no se intimidaron y respondieron con una presión alta liderada por Amaury Escoto, quien puso en aprietos a la zaga local desde los primeros minutos.

Gerardo "Kampa" Ruiz se erigió como la figura del encuentro al detener un potente disparo de Jacobo Reyes al minuto 11, manteniendo el cero en una de las llegadas más claras de la visita durante la primera mitad.

El rumbo del partido cambió al minuto 32 cuando el central Héctor Salvador Solorio expulsó a Antonio Portales. El defensa de la Jaiba Brava recibió su segunda tarjeta amarilla tras una falta sobre Bryan Mendoza, dejando al Tampico-Madero con 10 hombres con más de una hora de juego por delante.

Jaiba Brava vs Tepatitlán | IMAGO7

A pesar de la inferioridad, el campeón defensor logró inquietar el arco de Gustavo Gutiérrez con desbordes de Néstor Corona, pero la contundencia no apareció en el coloso de la Unidad Nacional.

En el complemento, el ingreso de Deivoon Magaña dio frescura al ataque tamaulipeco, pero la superioridad numérica de Tepatitlán terminó por inclinar la balanza en la posesión. "Kampa" Ruiz volvió a vestirse de héroe al achicar un mano a mano contra Escoto que parecía el primer gol de la tarde.

La crisis para la Jaiba Brava se agudizó al minuto 78, cuando Sergio Flores vio la tarjeta roja directa tras una entrada fuerte sobre Jesús Venegas. Con nueve hombres en la cancha, el equipo de Tamaulipas se replegó para conservar el empate, logrando mantener su racha invicta como local en las últimas tres Liguillas.

Aunque el marcador no se movió, el saldo es costoso para el Tampico-Madero, que llegará al duelo decisivo sin dos de sus piezas fundamentales. Por su parte, Tepatitlán tendrá la ventaja de cerrar en casa con su gente, buscando aprovechar las ausencias del rival.

Jaiba Brava vs Tepatitlán | IMAGO7