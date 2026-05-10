Gerard Piqué se burló de Íker Casillas por pelea en el vestuario de Real Madrid

LaLiga se define este domingo. Con 11 puntos de diferencia, Real Madrid visita a Barcelona este domingo en el segundo Clásico de la Temporada 2025-26 y necesita una victoria para prolongar un poco más la coronación de su más grande rival.

No obstante, luce complicado el panorama para el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa. Los Merengues no solo llegarán con varias ausencias, incluida la de Kylian Mbappé, sino que atraviesan un momento difícil por la tensión al interior del vestidor, situación de la cual Gerard Piqué aprovechó para burlarse.

¿Cómo se burló Piqué de la situación de Real Madrid?

Esta semana se difundió la noticia de que Ernesto Valverde y Aurelién Tchouaméni tuvieron una pelea en Valdebebas y en el altercado, el uruguayo sufrió un golpe en la cabeza. Por ello, no estará para el compromiso de este domingo en el Camp Nou.

Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde | AP

En este contexto, durante una interacción en redes sociales con Íker Casillas, Piqué aprovechó para burlarse de la situación. Si bien ambos fueron buenos compañeros en la Selección de España, también fueron rivales varias ocasiones en el Clásico y en esta ocasión el defensa cedió "ante los colores".

"Me han preguntado en un acto de LaLiga cuál sería mi entrenador para el Real Madrid : Xabi Alonso", escribió el exportero campeón del mundo en Sudáfrica 2010, en referencia a la controvertida decisión de Florentino Pérez de reemplazar al exmediocampista por Arbeloa a mitad de la actual temporada.

Gerard Piqué en el partido de Barcelona contra Real Madrid en 2015 | MEXSPORT

Sin embargo, la primera reacción que llamó la atención fue la de Piqué. "Y quién crees que ganó la pelea?", le escribió el defensa, en referencia al conflicto entre Valverde y Tchouaméni. No obstante, Casillas no cayó en la provocación y no respondió a la pregunta.

Las ausencias de Real Madrid contra Barcelona

En cuanto al ámbito deportivo, Real Madrid tendrá varias ausencias para el compromiso de este domingo. Mbappé y Valverde son las dos bajas más destacadas, pero tampoco estarán disponibles Dani Carvajal, Eder Militao, Rodrygo y Arda Güler.

Así fue el comentario que Gerard Piqué le hizo a Íker Casillas | CAPTURA DE PANTALLA