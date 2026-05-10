Mbappé no, Courtois sí: Real Madrid no contará con el francés ante Barcelona

Las dudas finalmente se disiparon y Kylian Mbappé no disputará el Clásico de LaLiga este domingo. Real Madrid dio a conocer la lista de convocados para el partido de este domingo contra Barcelona y trascendió la ausencia del francés.

Será la primera vez desde que llegó al conjunto merengue que Mbappé no dispute el partido contra los culés. En cambio, quien sí estará para el compromiso contra los culés es Thibaut Courtois, quien reaparecerá después de casi dos meses ausente.

Kylian Mbappé no estará en el Clásico

Desde el sábado, la prensa española difundió que era poco probable que el francés llegara al Clásico, pues no completó el último entrenamiento antes del encuentro en el Camp Nou. Este domingo se confirmaron las sospechas al difundirse la lista de convocados.

Mbappé en celebración con Real Madrid en LaLiga | AP

Será el segundo partido consecutivo en el cual se ausente Mbappé, luego de perderse el compromiso de la semana pasada ante Espanyol. Dicha situación estuvo marcada por la polémica por la decisión del jugador de viajar a Italia con Ester Expósito pese a estar en recuperación por lesión.

Para el compromiso de este domingo, Mbappé se suma a las bajas de Dani Carvajal, Eder Militao, Rodrygo, Arda Güler y Ernesto Valverde; este último, ausente como consecuencia de su pelea con Aurélien Tchouaméni entre semana. Además, Dani Ceballos no estará por decisión técnica.

Kylian Mbappé con Real Madrid en LaLiga | AP

Courtois de regreso a la convocatoria

Quien sí volverá a sumar minutos con los Merengues es Courtois, quien no juega un partido desde el 17 de marzo, cuando salió lesionado a mitad del compromiso de Octavos de Final de Champions League contra Manchester City. En total, el arquero belga se perdió ocho compromisos, la serie contra Bayern Munich y seis de LaLiga.

Sergio Mestre, David Jiménez, Jorge Cestero y César Palacios, además de Thiago Pitarch, quien ha recibido llamados frecuentes en el primer equipo, fueron los canteranos incluidos en la convocatoria de este domingo y que estarán a disposición de Álvaro Arbeloa.

Thibaut Courtois y Andriy Lunin, arqueros del Real Madrid, previo al duelo ante Manchester City en Champions League | AP