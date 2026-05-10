"Tchouaméni presume su golpeo... de balón": El polémico posteo que sacude al Real Madrid

La tensión en el Real Madrid se traslada de los vestidores a las redes sociales. Tras el altercado físico que protagonizaron Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, el mediocampista francés ha roto el silencio mediático con una publicación que ha encendido nuevamente el debate en el entorno madridista, justo en la previa de El Clásico.

Aurélien Tchouaméni, jugador del Real Madrid | MEXSPORT

POLÉMICA PUBLICACIÓN EN REDES

Pese a la multa impuesta por el club y el hermetismo que ha intentado imponer Álvaro Arbeloa desde la estructura institucional, Tchouaméni decidió mostrar su preparación para el duelo ante el FC Barcelona. El francés compartió un video en sus cuentas oficiales donde se le ve afinando la puntería con potentes disparos al arco.

La polémica estalló cuando el programa El Chiringuito reposteó las imágenes bajo el título: "Tchouaméni presume su golpeo... de balón". El juego de palabras es una referencia directa al supuesto impacto que el francés le habría propinado al uruguayo durante la "bronca" en el vestidor, un incidente que trascendió lo deportivo.

🎯 Tchouaméni presume de su golpeo de balón en sus redes sociales.



📹 aurelientchm (IG). pic.twitter.com/Mh9ialIYlR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 9, 2026

TCHOUAMÉNI SÍ, VALVERDE NO

Mientras el francés se declara listo y figura en la lista de convocados del conjunto merengue, la realidad de su compañero es drásticamente opuesta, pues Federico Valverde, continúa en proceso de recuperación tras ser diagnosticado con un traumatismo craneoencefálico.

Se estima que el "Halcón" estará fuera de actividad entre 10 y 14 días, perdiéndose la parte final de la temporada.

Aunque el cuerpo técnico ha intentado dar vuelta a la página para enfocarse en lo estrictamente futbolístico, la opinión pública y los medios españoles mantienen el foco sobre la relación entre ambos jugadores. El video de Tchouaméni, lejos de calmar las aguas, ha sido interpretado por un sector de la afición como una provocación o, al menos, como una falta de sensibilidad ante la ausencia de Valverde por motivos de salud vinculados al conflicto.

Por ahora, el Real Madrid se prepara para enfrentar al Barça con una baja sensible en la medular y una atmósfera de incertidumbre sobre cómo afectará esta fractura emocional al rendimiento colectivo en el campo.