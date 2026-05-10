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Hombre armado entra al Instituto Cultural Mexicano en Washington D.C. mientras huía de la policía

Hombre armado irrumpe en el Instituto Cultural Mexicano en Washington D.C / @emoctezumab
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 20:05 - 09 mayo 2026
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Autoridades confirmaron que el sujeto fue detenido y que no hubo personas heridas durante el incidente.

Momentos de tensión se vivieron este sábado en el Instituto Cultural Mexicano, luego de que presuntamente un hombre armado ingresara al inmueble mientras era perseguido por autoridades policiacas de Estados Unidos.

El incidente fue confirmado por el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, quien informó que el sujeto, de nacionalidad estadounidense, fue detenido sin que se registraran personas lesionadas.

Autoridades estadounidenses detuvieron al sospechoso luego de ingresar armado al Instituto Cultural Mexicano. / @emoctezumab

¿Qué ocurrió en el Instituto Cultural Mexicano en Washington D.C.?

De acuerdo con información oficial difundida por el embajador mexicano, el hombre armado ingresó al recinto mientras presuntamente huía de la policía estadounidense.

El Instituto Cultural Mexicano es un espacio abierto al público, situación que permitió el acceso del sospechoso al edificio. Tras detectar la presencia del individuo, personal del lugar alertó inmediatamente a las autoridades.

Elementos de seguridad acudieron al sitio y realizaron la detención del hombre sin que el operativo dejara víctimas o heridos.

Elementos de seguridad rodearon el Instituto Cultural Mexicano en Washington D.C. tras el ingreso de un hombre armado que huía de la policía. / X: @emoctezumab

Esteban Moctezuma reconoce reacción del personal

A través de un mensaje público, Esteban Moctezuma destacó la actuación del personal del Instituto Cultural Mexicano y la coordinación con las autoridades estadounidenses.

“Lo principal es que nadie resultó herido”, expresó el diplomático al confirmar el incidente.

También reconoció la rapidez y serenidad con la que se respondió ante la situación, lo que permitió controlar el hecho sin consecuencias mayores.

Autoridades mantienen investigación abierta

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han revelado la identidad del detenido ni los posibles cargos que enfrentará.

Versiones difundidas por fuentes diplomáticas señalan que el hombre habría intentado ocultarse dentro del inmueble mientras escapaba de la policía.

El caso continúa bajo investigación por parte de corporaciones de seguridad de Washington D.C.

¿Hubo personas lesionadas durante el operativo?

No. Tanto autoridades diplomáticas mexicanas como reportes oficiales coinciden en que no hubo personas heridas entre trabajadores, visitantes o personal de seguridad.

Las actividades del Instituto Cultural Mexicano tampoco registraron afectaciones mayores tras el incidente.

El operativo policial en Washington D.C. terminó sin víctimas ni personas lesionadas, confirmaron autoridades diplomáticas mexicanas. / @emoctezumab
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