“Me gritó y se enojó”: filtran mensajes de Fernando Yael N tras desaparición de su madre

De acuerdo con capturas difundidas por el periodista Carlos Jiménez, el joven habría conversado con un amigo durante la madrugada en que ocurrieron los hechos relacionados con la desaparición de Teresa Guadalupe Molina.

En los mensajes, Fernando Yael "N" presuntamente escribió: “Me gritó mi mamá y se enojó”, luego de explicar que ya no le permitieron salir de casa.

“Me gritó mi mamá y se enojó”, escribió presuntamente el joven en chats difundidos tras su detención. / @c4jimenez

¿Qué dicen los mensajes filtrados de Fernando Yael?

Según las capturas difundidas, la conversación ocurrió alrededor de la 1:40 de la madrugada. En ella, un amigo le pregunta si se encontraba bien después de escuchar ruidos dentro de su domicilio.

En respuesta, Fernando Yael "N" habría señalado que su madre se molestó porque en la escuela le informaron que llevaba varias faltas.

Uno de los mensajes difundidos dice: “Me gritó mi mamá y se enojó (...) ya no me iba a dar nada”. Las conversaciones fueron reveladas días después de que el joven fuera detenido por autoridades capitalinas.

Mensajes filtrados muestran la presunta conversación que Fernando Yael sostuvo horas antes de la desaparición de Teresa Guadalupe Molina. / @c4jimenez

Fernando Yael fue vinculado a proceso

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que Fernando Yael “N”, de 22 años, fue vinculado a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares agravada en perjuicio de su madre.

Las autoridades señalaron que el joven permanecerá en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

Fernando Yael “N” fue vinculado a proceso por la desaparición agravada de su madre en la Ciudad de México. / Fiscalía CDMX

¿Cómo inició el caso de Teresa Guadalupe Molina?

El caso comenzó el pasado 25 de abril, cuando Fernando Yael reportó la desaparición de su madre, Teresa Guadalupe Molina, asegurando que había salido de casa y ya no regresó.

Sin embargo, las investigaciones de la Policía de Investigación detectaron inconsistencias en su declaración.

Además, cámaras de videovigilancia captaron el momento en que la mujer ingresó al domicilio que compartía con su hijo en la alcaldía Venustiano Carranza, aunque no se registró su salida.

Posteriormente, durante un cateo realizado el 5 de mayo, autoridades localizaron indicios biológicos y manchas de sangre dentro del inmueble.

La desaparición de María Teresa Molina Hernández continúa bajo investigación de la FGJCDMX./ Fiscalía CDMX

Continúan las investigaciones en CDMX

Tras el hallazgo de pruebas dentro de la vivienda, Fernando Yael "N" fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc.