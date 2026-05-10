Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

“Me gritó y se enojó”: filtran mensajes de Fernando Yael N tras desaparición de su madre

Fernando Yael “N” fue vinculado a proceso por la desaparición agravada de su madre en la Ciudad de México. / Fiscalía - @c4jimenez
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:44 - 09 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Se dieron a conocer presuntos mensajes enviados por Fernando Yael “N”, joven vinculado a proceso por la desaparición de su madre en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

De acuerdo con capturas difundidas por el periodista Carlos Jiménez, el joven habría conversado con un amigo durante la madrugada en que ocurrieron los hechos relacionados con la desaparición de Teresa Guadalupe Molina.

En los mensajes, Fernando Yael "N" presuntamente escribió: “Me gritó mi mamá y se enojó”, luego de explicar que ya no le permitieron salir de casa.

“Me gritó mi mamá y se enojó”, escribió presuntamente el joven en chats difundidos tras su detención. / @c4jimenez

¿Qué dicen los mensajes filtrados de Fernando Yael?

Según las capturas difundidas, la conversación ocurrió alrededor de la 1:40 de la madrugada. En ella, un amigo le pregunta si se encontraba bien después de escuchar ruidos dentro de su domicilio.

En respuesta, Fernando Yael "N" habría señalado que su madre se molestó porque en la escuela le informaron que llevaba varias faltas.

Uno de los mensajes difundidos dice:

“Me gritó mi mamá y se enojó (...) ya no me iba a dar nada”.

Las conversaciones fueron reveladas días después de que el joven fuera detenido por autoridades capitalinas.

Mensajes filtrados muestran la presunta conversación que Fernando Yael sostuvo horas antes de la desaparición de Teresa Guadalupe Molina. / @c4jimenez

Fernando Yael fue vinculado a proceso

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que Fernando Yael “N”, de 22 años, fue vinculado a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares agravada en perjuicio de su madre.

Las autoridades señalaron que el joven permanecerá en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

Fernando Yael “N” fue vinculado a proceso por la desaparición agravada de su madre en la Ciudad de México. / Fiscalía CDMX

¿Cómo inició el caso de Teresa Guadalupe Molina?

El caso comenzó el pasado 25 de abril, cuando Fernando Yael reportó la desaparición de su madre, Teresa Guadalupe Molina, asegurando que había salido de casa y ya no regresó.

Sin embargo, las investigaciones de la Policía de Investigación detectaron inconsistencias en su declaración.

Además, cámaras de videovigilancia captaron el momento en que la mujer ingresó al domicilio que compartía con su hijo en la alcaldía Venustiano Carranza, aunque no se registró su salida.

Posteriormente, durante un cateo realizado el 5 de mayo, autoridades localizaron indicios biológicos y manchas de sangre dentro del inmueble.

La desaparición de María Teresa Molina Hernández continúa bajo investigación de la FGJCDMX./ Fiscalía CDMX

Continúan las investigaciones en CDMX

Tras el hallazgo de pruebas dentro de la vivienda, Fernando Yael "N" fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc.

Hasta ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para localizar a Teresa Guadalupe Molina y esclarecer completamente lo ocurrido. La FGJ-CDMX no ha informado oficialmente sobre el hallazgo del cuerpo de la víctima.

Lo Último
19:32 Antena de 30 metros se desploma sobre viviendas en la GAM y moviliza a cuerpos de emergencia
19:31 Duro recibimiento: Afición de Chivas abuchea a tigres en su calentamiento
19:28 ¿Fuera de WWE? La amenaza de Roman Reigns tras Backlash
19:21 ¡VAR silencia al Akron! Polémico gol anulado a Chivas vs Tigres
19:17 Gol anulado a Chivas iniciando el juego ante Tigres
19:07 Afición de Chivas abuchea a Tigres durante su calentamiento
19:04 "Tchouaméni presume su golpeo... de balón": El polémico posteo que sacude al Real Madrid
18:49 ‘Más que un un plantel es un gran equipo’: Ídolo de Toluca se rinde ante los Escarlatas
18:44 “Me gritó y se enojó”: filtran mensajes de Fernando Yael N tras desaparición de su madre
18:41 Resultados de Backlash 2026: Roman Reigns retiene el WHC ante Jacob Fatu; Asuka e Iyo nos entregan una increíble lucha