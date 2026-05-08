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Detienen a Fernando “N”, presunto implicado en desaparición de su madre Teresa Guadalupe

Fernando “N” fue detenido por agentes de la PDI acusado de presuntamente desaparecer a su madre en Venustiano Carranza./ Fiscalía
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:59 - 07 mayo 2026
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Fernando Yael Pérez Molina fue capturado por agentes de la Fiscalía de CDMX tras investigaciones relacionadas con la desaparición de su madre

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Fernando Yael Pérez Molina, estudiante de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), señalado por autoridades capitalinas por la presunta desaparición de su madre, Teresa Guadalupe Molina, una mujer de 55 años reportada como desaparecida en la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con las investigaciones, la Fiscalía capitalina sospecha que Fernando “N” habría atacado a su madre dentro de un domicilio ubicado en calles de la colonia 20 de Noviembre, en la alcaldía Venustiano Carranza, y posteriormente habría intentado ocultar sus restos.

Fernando “N” fue detenido por agentes de la PDI acusado de presuntamente desaparecer a su madre en Venustiano Carranza./ X: @c4jimenez

La captura ocurrió luego de varios días de trabajos ministeriales y periciales realizados por agentes de investigación, quienes desplegaron operativos de búsqueda desde el pasado 5 de mayo, fecha en la que familiares y conocidos denunciaron que no lograban localizar a Teresa Guadalupe Molina.

Información difundida por el periodista Carlos Jiménez señala que las autoridades concentraron las investigaciones en el hijo de la víctima conforme avanzaron las diligencias realizadas dentro del inmueble cateado por personal ministerial.

¿Qué encontraron las autoridades en la investigación?

Tras emitirse la ficha de búsqueda de Teresa Guadalupe Molina, elementos de investigación realizaron entrevistas, recorridos y análisis periciales en distintos puntos de la alcaldía Venustiano Carranza para tratar de reconstruir los últimos movimientos de la mujer.

Autoridades capitalinas realizaron diligencias y trabajos periciales en un domicilio de la colonia 20 de Noviembre./ X: @c4jimenez

Con el paso de las investigaciones, las autoridades comenzaron a detectar inconsistencias en las declaraciones y movimientos relacionados con Fernando “N”, motivo por el cual se fortaleció la línea de investigación en su contra.

Hasta el momento, la Fiscalía de la Ciudad de México mantiene bajo reserva diversos detalles del expediente debido a que continúan los trabajos periciales dentro del domicilio ubicado en la colonia 20 de Noviembre.

Las autoridades también investigan si el detenido actuó solo o si pudo haber recibido ayuda para presuntamente alterar u ocultar evidencia relacionada con la desaparición de su madre.

Peritos y agentes de investigación continúan trabajando en el inmueble relacionado con el caso./ RS
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