¿Guiño al América? Uriel Antuna confiesa no tener nada en contra de las Águilas

Nada en contra del America. Uriel Antuna repuntó su carrera este torneo con Pumas, luego de tener poca o nula participación en su antiguo club, Tigres. Bajo las órdenes de Efraín Juárez, el atacante mexicano volvió a tener protagonismo, gracias a un entorno en el que se siente identificado.

¿Qué dijo Antuna sobre el América?

Antuna ha pasado por los clubes más importantes del país, como Chivas, Cruz Azul y ahora Pumas, una situación que ha provocado una percepción de “antiamericanismo”. Sin embargo, el propio futbolista confesó que no existe nada de eso, y que jamás ha dicho algo para demostrarlo.

“Son perspectivas y depende cómo vean las cosas. Nunca he dicho nada. Dios me ha puesto en cada equipo diferente. Antes se dio la oportunidad de ir al América y no pasó. No soy anti ningún equipo. No es algo que he dicho y que sea. Es perspectiva no sé de quién sino que cada cabeza es un mundo”, dijo Antuna.

Uriel Antuna celebrando su gol ante Pachuca | MEXSPORT

¿Antuna re-hecho en CU?

El presente en Pumas tiene feliz a Antuna, quien expresó haberla pasado mal en Tigres por el poco tiempo que jugó. El ‘Brujo’ pasa por una situación similar a la de César Huerta hace unos años, cuando se popularizó la frase de “Re-hecho en CU”, luego de que el ‘Chino’ no tuvo las oportunidades esperadas en Chivas antes de llegar a Universidad Nacional.

“Estoy feliz de estar acá. Viví momentos difíciles en mi anterior club, lo cual me hizo crecer mucho en lo personal. Son partidos difíciles que se juegan con el alma y tienen una sazón especial por las dos instituciones. El hacer cosas diferentes fue lo que me convenció de venir acá y disfruta cada circunstancia donde me toque estar", compartió.

Uriel Antuna ante el América l MEXSPORT

"Desde antes de venir me sentí muy identificado con todo. El hablar con Efra, la garra, la mentalidad, el meter, el ser familia y me sentí identificado con toda la mística de la institución puma, no solo la camiseta. Tienen muchos valores que practico y me siento identificado con todo, con el aficionado, lo que se juega y se transmite de adentro hacia afuera”, externó Antuna.

Por último, el atacante mexicano compartió lo duro que fue pasar de estar en la cima con Cruz Azul, donde fue Campeón Goleador, a no tener participación en el conjunto de Nuevo León. No obstante, Antuna corrigió cosas en su vida que lo han ayudado a estar en una mejor etapa.

Uriel Antuna, de Pumas, ante América l Miguel Pontón