Khvicha Kvaratskhelia: ‘El Maradona georgiano’ y su increíble historia de vida

Solo era cuestión de tiempo para que la bomba del Paris Saint-Germain 'explotara’, aunque también se requirió mucha dinamita. Uno de los pioneros en hacer estallar al equipo multicampeón de Luis Enrique fue el georgiano, Khvicha Kvaratskhelia, pieza fundamental del 11 del equipo.

Desire Doue yendo a abrazar a Khvicha Kvaratskhelia l AP

De la liga de Georgia hasta la Champions League

El futbolista de 25 años hoy en días es conocido por ser el extremo izquierdo de Luis Enrique, siendo un recurrente del 11 inicial o un cambio revulsivo, sin embargo, antes de tocar el cielo con sus manos y llenar sus vitrinas de títulos nacionales e internacional la historia era otra.

Kvaratskhelia debutó en el balompié profesional en el 2017, siendo parte del equipo georgiano, Dinamo Tiflis, para después pasar al Rustavi. Posteriormente dio el paso a una liga mejor colocada en Europa, llegando a la Liga de Rusia, con el Lokomotiv Moscú. Tras un paso breve en un par de equipos rusos, este volvió a su liga natal.

Khvicha Kvaratskhelia en un partido con Georgia

Las cosas que parecían irían en picada para el futbolista tras el regreso a su país, resultó ser la mejor decisión de su carrera. Luego de una nueva etapa ahora en el Dinamo Batumi, el georgiano dio el salto a una liga ‘Top’ de Europa, aterrizando en la Serie A con el equipo del Napoli.

En el cuadro napolitano dio su gran paso en términos futbolísticos, pues de la mano de tres técnicos distintos dio dos de sus mejore años, siendo un referente al ataque y apoyando en momentos defensivos, hechos que llamaron la atención de nada más y nada menos que Luis Enrique.

Khvicha Kvaratskhelia celebrando su gol

Palmarés y resiliencia

Pese a que la carrera de Khvicha Kvaratskhelia no fue fácil y estuvo llena de altibajos, actualmente el futbolista de la Selección de Georgia es uno de los más ganadores, llegando incluso a impulsar a su selección hasta los Octavos de Final de la Eurocopa 2024, hito histórico del país.

En su extensa carrera, el georgiano puede presumir un palmarés de una copa de Rusia, dos Serie A, una Ligue 1, Copa de Francia, una Supercopa de Francia, una Champions League, una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental.