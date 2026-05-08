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Tren Maya: descubren estructura ceremonial de más de mil años en plena obra

Especialistas del INAH localizaron un posible altar maya durante trabajos de salvamento arqueológico del Tren Maya en Yucatán.
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:55 - 07 mayo 2026
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El INAH informó sobre el hallazgo de una estructura ceremonial maya en Ucú, Yucatán, mientras se realizaban trabajos de salvamento arqueológico relacionados con el Tren Maya de carga

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron un posible altar maya con una antigüedad superior a mil 500 años durante las obras del Tren Maya de carga en Yucatán.

El hallazgo ocurrió cerca de la comunidad de Yaxché de Peón, en el municipio de Ucú, como parte de los trabajos de salvamento arqueológico realizados en la ruta ferroviaria Poxilá–Progreso.

De acuerdo con el INAH, la estructura corresponde al periodo Clásico maya, entre los años 400 y 750 después de Cristo, y habría tenido funciones rituales y ceremoniales dentro de una antigua unidad habitacional.

La construcción tiene forma cuadrangular y está compuesta por tres niveles y una banqueta, ocupando un lugar central dentro del asentamiento prehispánico.

La estructura ceremonial tendría más de mil 500 años de antigüedad y correspondería al periodo Clásico maya. / INAH

¿Cómo era el posible altar maya hallado en Yucatán?

Arqueólogos del INAH detallaron que la estructura mide aproximadamente seis metros por lado y cuenta con una pequeña habitación en la parte superior.

Entre los elementos encontrados destacan un “panucho” elaborado con piedra caliza y un acomodo de piedras planas, características que llevaron a los especialistas a identificar el sitio como un probable altar ceremonial maya.

Durante las excavaciones también se recuperó una ofrenda integrada por una vasija y un collar elaborado con cuentas de concha y piedra verde, piezas que podrían ayudar a comprender las prácticas religiosas y la vida cotidiana de las antiguas comunidades mayas que habitaron la región.

El hallazgo fue realizado cerca de Yaxché de Peón, en el municipio de Ucú, Yucatán. / INAH

INAH protegerá la estructura encontrada en obras del Tren Maya

El INAH informó que el sitio arqueológico será preservado mediante técnicas especiales de conservación para evitar daños durante el avance de las obras ferroviarias.

La dependencia explicó que las investigaciones continúan para determinar la relación del asentamiento con antiguos centros mayas como Chunchucmil y Oxkintok, dos de las ciudades más importantes de la región durante el periodo Clásico.

El hallazgo forma parte de las labores de rescate arqueológico que se desarrollan en distintos tramos del Tren Maya, proyecto en el que el INAH ha reportado múltiples descubrimientos de vestigios prehispánicos en la península de Yucatán.

El INAH informó que la estructura será preservada mientras continúan las investigaciones en la zona. / INAH
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