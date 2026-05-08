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Radiación UV extrema en CDMX: activan alerta y piden evitar el sol por riesgo a la salud

Radiación UV extrema en CDMX. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:08 - 07 mayo 2026
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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó que la Ciudad de México alcanzó niveles extremos de radiación ultravioleta

La Ciudad de México registró este jueves un índice de radiación ultravioleta (UV) de 11+, considerado el nivel más alto en la escala internacional de riesgo, por lo que autoridades capitalinas emitieron una alerta especial y llamaron a la población a extremar precauciones ante la exposición solar.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que la intensidad de los rayos solares alcanzó niveles “extremadamente altos”, lo que puede provocar afectaciones en la piel y los ojos en pocos minutos de exposición sin protección.

Además del intenso calor derivado de la onda cálida que afecta al Valle de México, las autoridades recomendaron reducir actividades al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas, periodo en el que la radiación suele alcanzar sus puntos máximos.

El índice UV alcanzó nivel 11+, considerado de riesgo extremo para la salud por daños en piel y ojos. / iStock

¿Qué significa que el índice UV llegue a 11+?

El índice UV mide la intensidad de la radiación ultravioleta proveniente del Sol. De acuerdo con estándares internacionales, un nivel de 11 o superior representa riesgo extremo, por lo que cualquier persona puede sufrir daños por exposición prolongada.

Ante estas condiciones, la SGIRPC recomendó:

  • Usar bloqueador solar FPS 30 o superior

  • Utilizar ropa de manga larga y colores claros

  • Portar sombrero, gorra y lentes con filtro UV

  • Mantenerse hidratado constantemente

  • Permanecer en sombra o interiores el mayor tiempo posible

  • Proteger especialmente a niñas, niños y adultos mayores

Las autoridades también señalaron que la radiación extrema puede aumentar el riesgo de golpes de calor, quemaduras solares y deshidratación.

Las autoridades capitalinas exhortaron a mantenerse hidratados y permanecer en sombra durante las horas de mayor radiación solar. / Pixabay

Onda de calor seguirá en la CDMX

La dependencia capitalina advirtió que la onda de calor continuará en la Ciudad de México hasta el viernes 8 de mayo, con temperaturas que podrían alcanzar entre 30 y 32 grados Celsius en distintas alcaldías.

La radiación UV elevada aumenta el riesgo de afectaciones a la salud./ Pixabay
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