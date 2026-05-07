Festival Arre Pepsi Black 2026 revela cartel con Alejandro Fernández y Banda MS

El Festival Arre Pepsi Black 2026 ya presentó oficialmente el cartel de artistas que formarán parte de su próxima edición en la Ciudad de México, donde nombres como Alejandro Fernández, Banda MS y Los Tucanes de Tijuana encabezarán dos días dedicados al regional mexicano.

El evento se realizará el 5 y 6 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, recinto que recibió las primeras ediciones del festival y que nuevamente abrirá sus puertas a miles de seguidores del género.

Después de varios días de venta anticipada bajo la modalidad llamada “de compas”, en la que los asistentes compraban boletos sin conocer el lineup oficial, finalmente se confirmó el elenco completo que participará en esta edición organizada por Ocesa.

Alejandro Fernández y Banda MS encabezarán el Festival Arre Pepsi Black 2026 en la Ciudad de México./ AP

Además de los headliners, el festival reunirá a exponentes de distintos estilos musicales como banda, norteño, corridos tumbados, mariachi y música tropical. Entre los artistas confirmados aparecen Eslabón Armado, Gabito Ballesteros, Calle 24, Clave Especial, Los Dos Carnales, Grupo Cañaveral, La Sonora Dinamita, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, Régulo Caro y Víctor Mendivil.

También destacan nombres como El Mimoso, Herencia de Patrones, Los KDT’s de Homero Guerrero Jr., Rey Quinto, Mar Solís, Damaris Bojor, Santiago Martell, Juanpa Salazar y Kakalo, además de otros talentos emergentes que formarán parte de la programación.

El Festival Arre se consolidó como uno de los eventos más importantes del regional mexicano en México./ OCESA

¿Cuándo salen a la venta los boletos para el Festival Arre 2026?

La nueva etapa de venta comenzará el próximo 13 y 14 de mayo a través de Ticketmaster México, con preventa exclusiva para clientes de HSBC México. Posteriormente, los boletos estarán disponibles para el público general.

Desde su nacimiento en 2023, el Festival Arre logró consolidarse como uno de los eventos más importantes del regional mexicano en el país. De acuerdo con cifras compartidas por los organizadores, las primeras ediciones superaron los 70 mil asistentes, reflejando el crecimiento que ha tenido este género en México y otros mercados internacionales.

El auge del regional mexicano también quedó reflejado en el más reciente informe de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), que colocó a México dentro del top 10 de mercados musicales a nivel mundial durante 2024, impulsado por un incremento del 15.6% en ingresos por música grabada.