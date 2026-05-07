¿Habrá nueva INE? TEPJF da luz verde a nuevo modelo

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló el nuevo modelo de la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual permitirá incorporar de manera voluntaria y declarativa la identidad indígena y/o afromexicana de la ciudadanía.

La decisión fue aprobada por unanimidad por la Sala Superior del tribunal, luego de analizar diversas impugnaciones contra el acuerdo del INE que abrió la posibilidad de añadir este dato como parte de la identificación oficial.

De acuerdo con el TEPJF, esta medida no afecta la identidad colectiva de los pueblos indígenas y afromexicanos, debido a que se trata de una manifestación individual de cada persona y no de una política pública obligatoria.

La magistrada Claudia Valle señaló durante la discusión que “no se está creando una política pública con efectos en pueblos y comunidades”, por lo que no era necesaria una consulta previa comunitaria.

La nueva credencial del INE permitirá incorporar datos de identidad indígena y afromexicana sin carácter obligatorio. / INE

¿Qué cambiará en la credencial para votar del INE?

Con este nuevo modelo, las personas podrán decidir si desean incluir en su credencial una referencia relacionada con su autoidentificación indígena o afromexicana.

El INE explicó previamente que este dato tendrá un carácter únicamente declarativo, es decir, no otorgará beneficios electorales automáticos ni servirá para acreditar acciones afirmativas en candidaturas.

Además, el tribunal precisó que, si una comunidad o pueblo no aparece dentro del catálogo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), deberá registrarse el nombre que indique la persona solicitante para respetar su identidad.

El nuevo modelo de credencial para votar comenzará a emitirse con cambios tecnológicos y de identidad a partir de 2026. / INE

TEPJF ordena difusión en lenguas indígenas

Como parte de la resolución, la Sala Superior ordenó traducir la síntesis de la sentencia a lenguas mixteca y otomí, además de instruir al INE a realizar versiones en las lenguas indígenas más habladas del país para su difusión.

El objetivo, según el tribunal, es que las comunidades indígenas y afromexicanas conozcan el alcance de esta nueva medida y puedan ejercer el derecho si así lo desean.