‘Accidentalmente golpee una mesa’: Fede Valverde tras incidente con Tchouaméni

Las cosas parecen ir en picada para el Real Madrid, pues luego de una pésima temporada, el equipo parece que cerrará el primer semestre del 2026 con las manos vacías. Ahora, además de los problemas dentro de la cancha, al parecer en el vestidor las cosas tampoco están en el mejor momento, luego de un rumor que apunta a una pelea entre Federico Valverde y Tchouaméni.

‘Lo siento’

Luego de que el Madrid informó que hubo un altercado entre el mediocampista francés y el charrúa, el futbolista uruguayo apareció en rede sociales para desmentir todos los rumores y especulaciones que han salido al respecto, asegurando que muchas versiones salieron para dar de qué hablar.

En un vestuario normal estás cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento, sumado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnífica”, escribió.

Valverde no solo aclaró que todo fue algo dentro de un entorno futbolístico, sino que también recalcó que el accidente que sufrió no fue culpa de su compañero, sino que entre las acciones de la plática este sufrió un tropiezo y terminó lastimandose en la cabeza por lo que tuvo que acudir al médico.

Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión golpeé accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital”, añadió Fede.

¿Qué pasó entre Valverde y Tchouaméni?

Según fuentes cercanas al club, los dos jugadores llegaron a una acalorada plática luego de que se negaron a saludar, acción que se fue reflejando en la sesión de entrenamiento, dejando un duelo de choques y mucha tensión entre ambos, hasta que un golpe mandó a Valverde al hospital.