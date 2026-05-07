Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

El Rayo Vallecano asalta Estrasburgo y vuela a su primera final continental

Rayo Vallecano festeja su pase a final l AP
Estephania Carrera
Estephania Carrera 17:02 - 07 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
En una noche de agonía y gloria en el Stade de la Meinau, los de Vallecas resistieron el asedio francés para sellar su pase con un marcador global de 0-2

El Rayo Vallecano ha hecho realidad lo imposible al eliminar al Estrasburgo en su propia casa, logrando un heroico 0-1 (0-2 global) que los clasifica, por primera vez en su centenaria historia, a una final de competición europea.

Resistencia en el "Infierno" Francés

El partido comenzó con un Estrasburgo estancado en la defensa, empujado por una marea roja que hizo del Stade de la Meinau un lugar lleno de emoción.

Estrasburgo vs Rayo Vallecano l AP

La ventaja de un gol obtenida por el Rayo en la ida parecía no importarle a Estrasburgo, pues se vieron pobres en ataque, mientras que Rayo continuaba rematando e intentando sellar su pase a la final como visitante.

Durante el resto del primer tiempo, el Rayo sufrió, el portero de Estrasburgo se convirtió en figura, sacando dos pelotas de gol que estuvieron muy cerca.

El zarpazo que cambió la historia
Estrasburgo vs Rayo Vallecano l AP

Momentos antes del medio tiempo, en el minuto 42, marca el Rayo Vallecano con una increíble aparición de Alemao, sellando el triunfo para Rayo.

El silbatazo final desató las lágrimas en los jugadores del Rayo. Lo que comenzó como un sueño lejano en las rondas clasificatorias se ha convertido en una realidad: el equipo del barrio representará a España en la gran final.

El Rayo Vallecano ahora espera rival, pero hoy el futbol ha demostrado que la pasión de un barrio puede conquistar todo un continente.

Lo Último
18:16 ¿Qué pasará con tu línea si no la registras con tu CURP antes de junio de 2026?
18:08 Radiación UV extrema en CDMX: activan alerta y piden evitar el sol por riesgo a la salud
17:43 Festival Arre Pepsi Black 2026 revela cartel con Alejandro Fernández y Banda MS
17:32 Keylor Navas resta importancia a alineación indebida de América
17:26 ‘Accidentalmente golpee una mesa’: Fede Valverde tras incidente con Tchouaméni
17:16 ¿Habrá nueva INE? TEPJF da luz verde a nuevo modelo
17:05 “Estoy muy agradecida”: La Catalina rompe el silencio sobre su salida del CMLL y revela su nuevo objetivo en AAA
17:03 Hantavirus no es COVID-19: estas son las diferencias
17:02 El Rayo Vallecano asalta Estrasburgo y vuela a su primera final continental
16:57 ¿Es oficial? SEP recorta el ciclo escolar 2026; clases terminan el 5 de junio