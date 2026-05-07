El Rayo Vallecano asalta Estrasburgo y vuela a su primera final continental

El Rayo Vallecano ha hecho realidad lo imposible al eliminar al Estrasburgo en su propia casa, logrando un heroico 0-1 (0-2 global) que los clasifica, por primera vez en su centenaria historia, a una final de competición europea.

Resistencia en el "Infierno" Francés

El partido comenzó con un Estrasburgo estancado en la defensa, empujado por una marea roja que hizo del Stade de la Meinau un lugar lleno de emoción.

Estrasburgo vs Rayo Vallecano l AP

La ventaja de un gol obtenida por el Rayo en la ida parecía no importarle a Estrasburgo, pues se vieron pobres en ataque, mientras que Rayo continuaba rematando e intentando sellar su pase a la final como visitante.

Durante el resto del primer tiempo, el Rayo sufrió, el portero de Estrasburgo se convirtió en figura, sacando dos pelotas de gol que estuvieron muy cerca.

El zarpazo que cambió la historia

Estrasburgo vs Rayo Vallecano l AP

Momentos antes del medio tiempo, en el minuto 42, marca el Rayo Vallecano con una increíble aparición de Alemao, sellando el triunfo para Rayo.

El silbatazo final desató las lágrimas en los jugadores del Rayo. Lo que comenzó como un sueño lejano en las rondas clasificatorias se ha convertido en una realidad: el equipo del barrio representará a España en la gran final.