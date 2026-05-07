Adiós al "Gigante": Niklas Süle anuncia su retiro a los 30 años tras dura serie de lesiones

El futbol alemán se despide de uno de sus defensores más emblemáticos de la última década. Niklas Süle, pilar del Borussia Dortmund y exfigura del Bayern Múnich, anunció oficialmente que se retira al finalizar esta temporada.

A sus 30 años, y coincidiendo con el fin de su contrato, el central alemán ha decidido que es momento de escuchar a su cuerpo y cerrar un ciclo lleno de éxitos, pero también de sacrificios personales. La decisión no fue sencilla, pero Süle confesó en un podcast que el punto de inflexión ocurrió el mes pasado tras un partido contra el Hoffenheim.

Tras sentir una molestia en la rodilla, el médico del club mostró un gesto de preocupación que hizo que el defensa temiera lo peor: una tercera rotura de ligamento cruzado. Aunque la lesión no resultó ser tan grave, el susto fue suficiente para replantearse su futuro. Süle admitió que no quiere que los procesos de rehabilitación le impidan disfrutar de algo tan sencillo como jugar con sus hijos en el futuro.

Niklas Süle festeja con sus compañeros su anotación

La batalla contra el peso y la crítica

En un ejercicio de honestidad, Süle también abordó las criticas que recibió durante años sobre su estado físico. Mencionó lo difícil que fue gestionar su peso bajo siendo el blanco de las críticas por su físico, llegando a extremos como usar impermeables en el sauna para sudar o recurrir a ayunos estrictos antes de los pesajes semanales.

Niklas Süle l Instragram: @n_sule0

El futbol me dio muchísimo, pero también hubo momentos de mucho dolor

Niklas Süle se retira con un currículum que muchos envidiarían:

Champions League (2020) con el Bayern Múnich .

5 títulos de Bundesliga .

49 partidos con la Selección de Alemania , participando en dos Copas del Mundo .

Finalista de Champions con el Dortmund en 2024, donde protagonizó aquella mítica salvada en la línea ante Kylian Mbappé.