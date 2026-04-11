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Futbol

Leverkusen vence al Dortmund y pone al Bayern Munich con pie y medio del título

Leverkusen se impone al Dortmund l AP
Associated Press (AP) 11:24 - 11 abril 2026
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Robert Andrich anotó el único gol para el triunfo de Las Aspirinas

Bayern Munich quedó un paso más cerca del título de la Bundesliga incluso antes de jugar el sábado, después de que el Bayer Leverkusen derrotó 1-0 al Borussia Dortmund, que es segundo de la clasificación.

Bayern está en condiciones de ampliar a 12 puntos su ventaja sobre el Dortmund más tarde con una victoria ante el St. Pauli, amenazado por el descenso, con cinco jornadas más por disputarse, en lo que parece un triunfo sencillo,

Dortmund cae ante el Leverkusen l AP

Bayern, con 100 goles, también parece encaminado a romper su récord de goles en una temporada de la Bundesliga, de 101, establecido en 1971-72 por un equipo en el que figuraban Franz Beckenbauer y Gerd Müller.

Leverkusen puso fin a la racha de cuatro victorias seguidas del Dortmund y le dio a Bayern una advertencia antes de que se enfrenten en las semifinales de la Copa de Alemania el 22 de abril, en otro duelo de pronóstico reservado.

Robert Andrich anotó ante Dortmund l AP

Arremeten contra Schlotterbeck

Hubo silbidos para el defensor de Dortmund Nico Schlotterbeck antes y durante el partido, después de que se anunciara el viernes, día del Sagrado Corazón de Jesús, la extensión de su contrato. Al parecer, los aficionados de Dortmund estaban molestos porque las negociaciones se prolongaron tanto y por un reporte de un tabloide según el cual el nuevo acuerdo incluye una cláusula de rescisión vigente a partir de este verano en el caso de que lo busquen el Bayern y Real Madrid.

Robert Andrich celebrando su gol ante el Dortmund l AP

¿Cómo fue el único gol?

Dortmund empezó bien y tuvo más posesión, pero una pérdida de balón cuando Robert Andrich aprovechó un pase suelto de Ramy Bensebaini hacia Fabio Silva que derivó en el único gol, a los 42 minutos, del encuentro.

Fue suficiente para que Leverkusen subiera al quinto puesto, a un punto del Stuttgart, que ocupa la última plaza de clasificación a la Liga de Campeones. Stuttgart recibe al Hamburger SV en otro juego de gran interés.

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