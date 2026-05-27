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Maru Campos comparece ante la FGR en CDMX y lanza críticas al gobierno federal

La investigación federal surgió tras un operativo donde murieron dos agentes extranjeros y dos funcionarios mexicanos./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 13:35 - 27 mayo 2026
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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudió a las oficinas de la FGR en la Ciudad de México para comparecer como testigo en una investigación

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acudió este miércoles a la sede central de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, donde presentó una declaración relacionada con investigaciones federales que mantienen atención política y mediática.

La comparecencia ocurrió en las oficinas de la dependencia ubicadas en la colonia Doctores, luego de que la mandataria estatal fuera requerida como testigo dentro de la carpeta abierta por el operativo realizado el pasado 19 de abril de 2026 en la Sierra Tarahumara.

La gobernadora de Chihuahua rindió declaración ante autoridades federales este 27 de mayo en la colonia Doctores./ X

Ese despliegue tenía como objetivo intervenir un supuesto narcolaboratorio; sin embargo, el caso escaló a nivel federal tras la muerte de dos agentes extranjeros y dos funcionarios mexicanos durante las acciones realizadas en la zona serrana de Chihuahua.

Horas antes de la presentación, el vocero nacional del PAN, Jorge Triana, explicó que la gobernadora inicialmente había sido convocada en Ciudad Juárez, aunque legalmente contaba con la posibilidad de acudir a cualquier oficina de la Fiscalía.

“Ella puede decidir a dónde acudir; mañosamente se le había citado en Ciudad Juárez”, declaró Triana.

El caso por el que compareció Maru Campos está relacionado con un operativo realizado en la Sierra Tarahumara en abril de 2026./ X

¿Qué investigaciones involucran actualmente a la gobernadora de Chihuahua?

La presencia de Maru Campos ante autoridades federales ocurre mientras enfrenta distintos señalamientos y procedimientos relacionados con hechos registrados tanto en Chihuahua como en la Ciudad de México.

Uno de los expedientes corresponde al caso del presunto narcolaboratorio localizado en la Sierra Tarahumara, donde versiones extraoficiales señalan que agentes de la CIA habrían participado en un operativo irregular. La FGR mantiene abierta la investigación por la muerte de oficiales extranjeros y funcionarios mexicanos.

Por otro lado, la mandataria también enfrenta una denuncia promovida por el senador de Morena y exgobernador estatal, Javier Corral, quien la acusó de presunta privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad.

La mandataria estatal aseguró que existe un uso político de las instituciones federales tras acudir a la FGR./ Pixabay

Dicho recurso legal está relacionado con el operativo realizado en agosto de 2024 dentro de un restaurante de la colonia Roma, en la capital del país, cuando autoridades chihuahuenses intentaron detener al exmandatario.

Maru Campos lanza críticas contra autoridades federales

A su llegada a la Fiscalía, la gobernadora cuestionó públicamente el actuar de las instituciones federales y aseguró que existe una utilización política de los órganos de justicia.

“Hoy en México es evidente el uso político de las instituciones federales”, declaró la mandataria chihuahuense.

Durante su mensaje ante medios de comunicación, también hizo referencia a casos relacionados con presuntos vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado en otros estados del país.

Maru Campos también enfrenta una denuncia promovida por el exgobernador Javier Corral./La Jornada Maya

“Hay funcionarios de Sinaloa acusados de nexos con el narcotráfico y les dan impunidad absoluta”, expresó.

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