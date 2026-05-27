Se filtra nueva carta de ‘El Chapo’ Guzmán desde prisión; pide regresar a México

Una nueva carta escrita por Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’, salió a la luz en las últimas horas y volvió a colocar el nombre del ex líder del Cártel de Sinaloa en el centro de la atención pública.

El documento, redactado a mano y firmado por el narcotraficante mexicano, fue enviado al Tribunal de Distrito de Brooklyn, en Nueva York. En el escrito, Guzmán insiste en que su caso sea revisado nuevamente y plantea la posibilidad de regresar a México mediante extradición.

‘El Chapo’ Guzmán volvió a solicitar su extradición a México mediante un escrito enviado a autoridades estadounidenses./ X

La carta tiene fecha del 15 de mayo, aunque fue recibida oficialmente por autoridades judiciales estadounidenses el pasado 26 de mayo, según los registros del tribunal. Actualmente, el ex capo permanece recluido en la prisión federal ADX Florence, ubicada en Colorado y considerada una de las cárceles más seguras de Estados Unidos.

En el mensaje, Guzmán Loera asegura que desde hace años intenta obtener recursos legales para apelar su sentencia y afirma que las leyes aplicadas en su caso afectan sus derechos por tratarse de un ciudadano extranjero.

La petición de ‘El Chapo’ Guzmán al tribunal de Brooklyn

Dentro del documento enviado a la corte, el ex narcotraficante expone que busca una revisión judicial relacionada con el estatuto de limitación y con la posibilidad de ser trasladado nuevamente a territorio mexicano.

En el documento, ‘El Chapo’ asegura que busca un nuevo juicio y la revisión de su sentencia en Estados Unidos./ X: @arturoangel20

“Hola, al juez de distrito, mi nombre es Joaquín El Chapo Guzmán que lucha contra un estatuto de limitación (prescripción) para mi apelación y también la liberación por extradición de regreso a mi país. Desde 2019 he estado encarcelado y también he cumplido con los estándares para un nuevo juicio de la política federal”, escribió Guzmán Loera.

El ex líder criminal también pidió que cualquier respuesta sea enviada directamente al centro penitenciario donde cumple cadena perpetua en Colorado. Además, señaló que considera injustas algunas disposiciones legales aplicadas durante su proceso en Estados Unidos.

“El estatuto de limitación está violando mi Declaración de Derechos (Bill of Rights) porque soy de otro país”, agrega el documento difundido en medios estadounidenses.

Joaquín Guzmán Loera fue condenado en 2019 tras un juicio federal realizado en Nueva York./ X

¿Por qué ‘El Chapo’ fue condenado en Estados Unidos?

Joaquín Guzmán Loera fue declarado culpable el 12 de febrero de 2019 después de un juicio federal que se extendió durante dos meses en Nueva York. Posteriormente recibió cadena perpetua por delitos relacionados con narcotráfico internacional, lavado de dinero y operación de una empresa criminal continua.

Las investigaciones presentadas por autoridades estadounidenses lo identificaron como uno de los principales responsables de las operaciones internacionales del Cártel de Sinaloa, organización señalada por el tráfico de cocaína, heroína, marihuana y metanfetamina hacia Estados Unidos.

“La evidencia en el juicio estableció que Guzmán Loera era el líder principal del cartel de Sinaloa, una organización narcotraficante internacional basada en México responsable de la importación y distribución de grandes cantidades de cocaína, marihuana, metanfetamina y heroína en los Estados Unidos”, detalla el US Immigration and Customs Enforcement.